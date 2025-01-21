https://sarabic.ae/20250121/زوجان-يحتضنان-طفلهما-مشاهد-مخيفة-سجلتها-الكاميرات-للحظة-زلزال-تايوان-فيديو---1097007956.html
زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو
زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة أثناء الزلزال الذي وقع في جنوب تايوان، يظهر حالات الرعب التي عاشها سكان البلاد. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:35+0000
2025-01-21T14:35+0000
2025-01-21T15:01+0000
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب تايوان، في الساعة 12:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات طفيفة. تظهر اللقطات لحظات مروعة عاشها السكان خلال الهزة الأرضية.وسجلت إدارة الأرصاد في تايوان قوة الزلزال بـ6.4 درجات، وكان مركز الزلزال شمال يوجينغ، وعلى عمق 10 كيلومترات.شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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نادي الفيديو, أخبار تايوان
نادي الفيديو, أخبار تايوان
زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو
14:35 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 15:01 GMT 21.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة أثناء الزلزال الذي وقع في جنوب تايوان، يظهر حالات الرعب التي عاشها سكان البلاد.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب تايوان، في الساعة 12:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات طفيفة. تظهر اللقطات لحظات مروعة عاشها السكان خلال الهزة الأرضية.
وسجلت إدارة الأرصاد في تايوان قوة الزلزال بـ6.4 درجات، وكان مركز الزلزال
شمال يوجينغ، وعلى عمق 10 كيلومترات.