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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
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خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
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https://sarabic.ae/20250121/زوجان-يحتضنان-طفلهما-مشاهد-مخيفة-سجلتها-الكاميرات-للحظة-زلزال-تايوان-فيديو---1097007956.html
زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو
زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة أثناء الزلزال الذي وقع في جنوب تايوان، يظهر حالات الرعب التي عاشها سكان البلاد. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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أخبار تايوان
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب تايوان، في الساعة 12:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات طفيفة. تظهر اللقطات لحظات مروعة عاشها السكان خلال الهزة الأرضية.وسجلت إدارة الأرصاد في تايوان قوة الزلزال بـ6.4 درجات، وكان مركز الزلزال شمال يوجينغ، وعلى عمق 10 كيلومترات.شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تايوان
نادي الفيديو, أخبار تايوان

زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو

14:35 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 15:01 GMT 21.01.2025)
© Photo / Xصورة تظهر زوجين يحتضنان طفلهما أثناء الزلزال الذي ضرب جنوب تايوان
صورة تظهر زوجين يحتضنان طفلهما أثناء الزلزال الذي ضرب جنوب تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة أثناء الزلزال الذي وقع في جنوب تايوان، يظهر حالات الرعب التي عاشها سكان البلاد.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب تايوان، في الساعة 12:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات طفيفة. تظهر اللقطات لحظات مروعة عاشها السكان خلال الهزة الأرضية.
وسجلت إدارة الأرصاد في تايوان قوة الزلزال بـ6.4 درجات، وكان مركز الزلزال شمال يوجينغ، وعلى عمق 10 كيلومترات.
شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
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