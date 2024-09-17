https://sarabic.ae/20240917/زلزال-يفاجئ-رئيسة-دولة-أثناء-لقاء-تلفزيوني-مباشر-فماذا-فعلت؟-فيديو-1092822980.html
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، العاصمة المولدوفية كيشينوف، خلال لقاء تلفزيوني، مع رئيسة البلاد مايا ساندو. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T12:43+0000
2024-09-17T12:43+0000
2024-09-17T12:43+0000
الأخبار
زلزال
أخبار العالم الآن
العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102710/12/1027101226_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_fb27a505fa8cc25cd4595c730c1827c4.jpg
وأثناء اهتزاز مبنى قناة "مولدوفا 1"، أظهرت ساندو نظرة ذهول في اللحظة الأولى لوقوع الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة، ثم أكملت المقابلة بشكل طبيعي.وعلقت المذيعة، قائلة: "يا إلهي، هناك أمر مثير يحدث"، مضيفة أن "هذه المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال خلال لقاء مباشر على الهواء".وردت رئيسة مولدوفا: "يبدو ذلك فعلًا!"، معربة عن اتفاقها مع المذيعة بشأن "النهاية غير المعتادة للقاء".ووقع الزلزال في رومانيا المجاورة، وشعر به السكان في مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا.
https://sarabic.ae/20230202/مولدوفا-تعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-بسبب-أزمة-الطاقة-1073047140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102710/12/1027101226_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_34fc1c48e1c5751e57ce7a6c2064cc1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, نادي الفيديو
الأخبار, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, نادي الفيديو
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، العاصمة المولدوفية كيشينوف، خلال لقاء تلفزيوني، مع رئيسة البلاد مايا ساندو.
وأثناء اهتزاز مبنى قناة "مولدوفا 1"، أظهرت ساندو نظرة ذهول في اللحظة الأولى لوقوع الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة، ثم أكملت المقابلة بشكل طبيعي.
وعلقت المذيعة، قائلة: "يا إلهي، هناك أمر مثير يحدث"، مضيفة أن "هذه المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال خلال لقاء مباشر على الهواء".
وردت رئيسة مولدوفا: "يبدو ذلك فعلًا!"، معربة عن اتفاقها مع المذيعة بشأن "النهاية غير المعتادة للقاء".
ووقع الزلزال في رومانيا المجاورة، وشعر به السكان في مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا.