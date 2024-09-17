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https://sarabic.ae/20240917/زلزال-يفاجئ-رئيسة-دولة-أثناء-لقاء-تلفزيوني-مباشر-فماذا-فعلت؟-فيديو-1092822980.html
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، العاصمة المولدوفية كيشينوف، خلال لقاء تلفزيوني، مع رئيسة البلاد مايا ساندو. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T12:43+0000
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وأثناء اهتزاز مبنى قناة "مولدوفا 1"، أظهرت ساندو نظرة ذهول في اللحظة الأولى لوقوع الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة، ثم أكملت المقابلة بشكل طبيعي.وعلقت المذيعة، قائلة: "يا إلهي، هناك أمر مثير يحدث"، مضيفة أن "هذه المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال خلال لقاء مباشر على الهواء".وردت رئيسة مولدوفا: "يبدو ذلك فعلًا!"، معربة عن اتفاقها مع المذيعة بشأن "النهاية غير المعتادة للقاء".ووقع الزلزال في رومانيا المجاورة، وشعر به السكان في مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا.
https://sarabic.ae/20230202/مولدوفا-تعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-بسبب-أزمة-الطاقة-1073047140.html
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الأخبار, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, نادي الفيديو
الأخبار, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, نادي الفيديو

زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو

12:43 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Alexander Liskin / الانتقال إلى بنك الصورزلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادي
زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Alexander Liskin
/
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تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، العاصمة المولدوفية كيشينوف، خلال لقاء تلفزيوني، مع رئيسة البلاد مايا ساندو.
وأثناء اهتزاز مبنى قناة "مولدوفا 1"، أظهرت ساندو نظرة ذهول في اللحظة الأولى لوقوع الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة، ثم أكملت المقابلة بشكل طبيعي.
وعلقت المذيعة، قائلة: "يا إلهي، هناك أمر مثير يحدث"، مضيفة أن "هذه المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال خلال لقاء مباشر على الهواء".
وردت رئيسة مولدوفا: "يبدو ذلك فعلًا!"، معربة عن اتفاقها مع المذيعة بشأن "النهاية غير المعتادة للقاء".
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
مولدوفا تعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة
2 فبراير 2023, 15:43 GMT
ووقع الزلزال في رومانيا المجاورة، وشعر به السكان في مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا.
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