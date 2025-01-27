https://sarabic.ae/20250127/الصين-تكشف-عن-روبوتات-بشرية-ستغير-مستقبل-الصناعة-في-2025-فيديو-1097199745.html
الصين تكشف عن روبوتات بشرية ستغير مستقبل الصناعة في 2025... فيديو
الصين تكشف عن روبوتات بشرية ستغير مستقبل الصناعة في 2025... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة تقنية صينية عن إنتاج واسع النطاق للـ"روبوتات البشرية"، والتي من المفترض أن تغير مستقبل الصناعة، في عام 2025. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T11:31+0000
2025-01-27T11:31+0000
2025-01-27T11:31+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/11/1073652822_0:564:2049:1716_1920x0_80_0_0_22d10ece44d4e78df9d78a146bea0c3b.jpg
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي النموذج الحالي "ووكر إس 1"، الذي يتم إنتاجه بالفعل، ولكن إدارة الشركة تؤكد أن هناك تعديلات جديدة قيد التطوير.وأعلنت الشركة الصينية "يو بي تيك روبوتيكس"، عن خططها لإطلاق إنتاج واسع النطاق لل"روبوتات البشرية الصناعية" المخصصة للمؤسسات، بحلول نهاية العام الحالي.روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو روبوت ياباني عملاق يمارس كرة الطاولة مع إنسان... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/11/1073652822_0:372:2049:1908_1920x0_80_0_0_28737d334ff4f650a67576cf21148641.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
الصين تكشف عن روبوتات بشرية ستغير مستقبل الصناعة في 2025... فيديو
كشفت شركة تقنية صينية عن إنتاج واسع النطاق للـ"روبوتات البشرية"، والتي من المفترض أن تغير مستقبل الصناعة، في عام 2025.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي النموذج الحالي "ووكر إس 1"، الذي يتم إنتاجه بالفعل، ولكن إدارة الشركة تؤكد أن هناك تعديلات جديدة قيد التطوير.
وأعلنت الشركة الصينية
"يو بي تيك روبوتيكس"، عن خططها لإطلاق إنتاج واسع النطاق لل"روبوتات البشرية الصناعية" المخصصة للمؤسسات، بحلول نهاية العام الحالي.