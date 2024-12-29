https://sarabic.ae/20241229/روبوت-ياباني-عملاق-يمارس-كرة-الطاولة-مع-إنسان-فيديو-1096312072.html
روبوت ياباني عملاق يمارس كرة الطاولة مع إنسان... فيديو
روبوت ياباني عملاق يمارس كرة الطاولة مع إنسان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لروبوت يلعب كرة الطاولة "البينغ بونغ" في إحدى صالات الألعاب في العاصمة اليابانية طوكيو. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T15:24+0000
2024-12-29T15:24+0000
2024-12-29T15:24+0000
نادي الفيديو
أخبار اليابان
روبوت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096311638_0:290:706:687_1920x0_80_0_0_d466117c06ef7f1afa800011f0c0b862.png
وآثار الربوت الذي وصفه البعض بالعملاق الجدل بين المتابعين، وذلك نظرا لشكله الغريب والضخم مقارنة مع الشخص الذي ينافسه على الطرف الآخر من الطاولة. ووصف المتابعون مقطع الفيديو المثير بالقول "الآن إذا لم يكن لديك خصم لـ"بينغ بونغ"، يمكنك اللعب مع الروبوت".في مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديوكلب روبوت يتفقد شبكة السكك الحديدية الروسية ويراقب الأنظمة الإلكترونية... فيديو
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096311638_0:223:706:753_1920x0_80_0_0_8e77bc9da50d791b2fb735a90160fdc1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار اليابان, روبوت
نادي الفيديو, أخبار اليابان, روبوت
روبوت ياباني عملاق يمارس كرة الطاولة مع إنسان... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لروبوت يلعب كرة الطاولة "البينغ بونغ" في إحدى صالات الألعاب في العاصمة اليابانية طوكيو.
وآثار الربوت الذي وصفه البعض بالعملاق الجدل بين المتابعين، وذلك نظرا لشكله الغريب والضخم مقارنة مع الشخص الذي ينافسه على الطرف الآخر من الطاولة.
وأظهرت اللقطات التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الروبوت الضخم وهو يمسك بمضرب صغير ويلعب كرة الطاولة مع رجل يرتدي لباسا رياضايا أسود اللون، بكل انسيابية.
ووصف المتابعون مقطع الفيديو المثير بالقول "الآن إذا لم يكن لديك خصم لـ"بينغ بونغ"، يمكنك اللعب مع الروبوت".