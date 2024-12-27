https://sarabic.ae/20241227/كلب-روبوت-يتفقد-شبكة-السكك-الحديدية-الروسية-وتراقب-الأنظمة-الإلكترونية-فيديو-1096253222.html
كلب روبوت يتفقد شبكة السكك الحديدية الروسية وتراقب الأنظمة الإلكترونية... فيديو
كلب روبوت يتفقد شبكة السكك الحديدية الروسية وتراقب الأنظمة الإلكترونية... فيديو
سبوتنيك عربي
تجري شركة السكك الحديدية الروسية، اختبارات على روبوتات تشبه الكلاب لاستخدامها في مهام متعددة مثل مراقبة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وسلامة النقل،... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T15:37+0000
2024-12-27T15:37+0000
2024-12-27T15:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
علوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096252743_117:0:1482:768_1920x0_80_0_0_dde1c98efefffb05bf1d8e8f53748b83.png
ويظهر الفيديو الذي نشرته الشركة على قناتها في "تلغرام"، الروبوتات وهي ترتدي ألوان الشركة ذات اللون الرمادي الفاتح، وزيًا موحدًا من نفس اللون مع خطوط حمراء زاهية ونقش "السكك الحديدية الروسية".وأوضحت الشركة في بيان لها: "نحن ندرس إمكانيات الروبوتات ذات الشكل الحيوي على العمل في أجزاء من السكك الحديدية التي قد تشكل خطراً على الناس، ولا يوجد سوى ثلاثة روبوتات في "مجموعتنا" حتى الآن، ويختبرها علماء من المعهد الوطني للسكك الحديدية"."بطريقة هوليوودية"... سيارت أجرة تطارد منافسيها في دولة عربية... فيديولصوص يقتحمون متجر مجوهرات بسيارتهم في كندا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096252743_287:0:1311:768_1920x0_80_0_0_0ff449e7666c6ba866291537494b6eca.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم, روسيا
نادي الفيديو, علوم, روسيا
كلب روبوت يتفقد شبكة السكك الحديدية الروسية وتراقب الأنظمة الإلكترونية... فيديو
تجري شركة السكك الحديدية الروسية، اختبارات على روبوتات تشبه الكلاب لاستخدامها في مهام متعددة مثل مراقبة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وسلامة النقل، بالإضافة إلى تشخيص حالة البنية التحتية والمقطورات.
ويظهر الفيديو الذي نشرته الشركة على قناتها في "تلغرام"، الروبوتات وهي ترتدي ألوان الشركة ذات اللون الرمادي الفاتح، وزيًا موحدًا من نفس اللون مع خطوط حمراء زاهية ونقش "السكك الحديدية الروسية".
وأوضحت الشركة في بيان لها: "نحن ندرس إمكانيات الروبوتات ذات الشكل الحيوي على العمل في أجزاء من السكك الحديدية التي قد تشكل خطراً على الناس، ولا يوجد سوى ثلاثة روبوتات في "مجموعتنا" حتى الآن، ويختبرها علماء من المعهد الوطني للسكك الحديدية".