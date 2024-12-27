https://sarabic.ae/20241227/بطريقة-هوليوودية-سيارت-أجرة-تطارد-منافسيها-في-دولة-عربية-فيديو-1096249676.html
"بطريقة هوليوودية"... سيارت أجرة تطارد منافسيها في دولة عربية... فيديو
"بطريقة هوليوودية"... سيارت أجرة تطارد منافسيها في دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة تعدي سائقي سيارات الأجرة، على العاملين بتطبيقات النقل الذكية، بعد تزايد هذه الحالات. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T13:43+0000
2024-12-27T13:43+0000
2024-12-27T13:43+0000
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وانتشر مقطع فيديو، تظهر فيه مطاردة خطيرة، في شوارع العاصمة الرباط، وحادث آخر في مدينة طنجة شمالي البلاد.ويخشى سائقو سيارات الأجرة في المغرب، ألا يكون نظام "المأذونيات"، وهو نظام الرخص السائد منذ عقود، الذي يخولهم حصرياً للعمل في القطاع، كفيلا بحمايتهم، من سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، التي تعتمد على أنظمة تقنية حديثة تعمل خارج هذا الإطار التقليدي، ما يجعلها أكثر مرونة وأقل تكلفة.الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024
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نادي الفيديو, منوعات
"بطريقة هوليوودية"... سيارت أجرة تطارد منافسيها في دولة عربية... فيديو
استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة تعدي سائقي سيارات الأجرة، على العاملين بتطبيقات النقل الذكية، بعد تزايد هذه الحالات.
وانتشر مقطع فيديو، تظهر فيه مطاردة خطيرة، في شوارع العاصمة الرباط، وحادث آخر في مدينة طنجة شمالي البلاد.
ووثق الفيديو محاولة سائقي سيارات الأجرة، تطويق سيارة تابعة لخدمة نقل ذكية، في مشهد "هوليوودي"، لخطورته واحتوائه على مناورات خطيرة، تعرض حياة الآخرين للخطر.
ويخشى سائقو سيارات الأجرة في المغرب، ألا يكون نظام "المأذونيات"، وهو نظام الرخص السائد منذ عقود، الذي يخولهم حصرياً للعمل في القطاع، كفيلا بحمايتهم، من سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، التي تعتمد على أنظمة تقنية حديثة تعمل خارج هذا الإطار التقليدي، ما يجعلها أكثر مرونة وأقل تكلفة.