https://sarabic.ae/20250129/مصر-لأمريكا-لا-مساس-بحقوق-الفلسطينيين-ورفض-التهجير-حق-مشروع-1097265079.html

مصر لأمريكا: لا مساس بحقوق الفلسطينيين ورفض التهجير حق مشروع

مصر لأمريكا: لا مساس بحقوق الفلسطينيين ورفض التهجير حق مشروع

سبوتنيك عربي

أكد ير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، "أهمية مواصلة أطراف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث بما يسهم في تبادل الأسرى... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T09:08+0000

2025-01-29T09:08+0000

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وقالت الخارجية المصرية، إن الوزير عبد العاطي، شدد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على "أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه فى تقرير المصير".وأكد عبد العاطي، على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة كخطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار، مشددا على ضرورة بلورة أفق سياسي يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادا لحل الدولتين ووفقا للشرعية الدولية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أهمية ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المكالمة بين روبيو وعبد العاطي لم تتضمن أي ذكر مباشر لاقتراح ترامب.وأكد روبيو خلال المكالمة أهمية محاسبة حماس والتخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكنها من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مجددًا.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب يوم السبت خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم. يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250128/ترامب-يجدد-دعوته-لتهجير-الفلسطينيين-لماذا-تصر-أمريكا-وكيف-ستتعامل-مع-رفض-مصر-والأردن؟-1097250032.html

https://sarabic.ae/20241123/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-السابق-قرار-أمريكا-باستهداف-العمق-الروسي-ساهم-بتصعيد-العنف-في-المنطقة-1095112794.html

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