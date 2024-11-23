https://sarabic.ae/20241123/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-السابق-قرار-أمريكا-باستهداف-العمق-الروسي-ساهم-بتصعيد-العنف-في-المنطقة-1095112794.html

مساعد وزير الخارجية المصري السابق: قرار أمريكا باستهداف العمق الروسي ساهم بتصعيد العنف في المنطقة

مساعد وزير الخارجية المصري السابق: قرار أمريكا باستهداف العمق الروسي ساهم بتصعيد العنف في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن "الوضع في الشرق الأوسط أصبح في غاية التعقيد، ويعكس الاستقطاب الدولي الحاد، متأثرًا بالأزمة... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T11:58+0000

2024-11-23T11:58+0000

2024-11-23T11:58+0000

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وقال هريدي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "إسرائيل استفادت من هذه الأزمة، حيث أن حلف الناتو ومن ورائه الولايات المتحدة ركزا على أوكرانيا، مما منح إسرائيل الفرصة لتقديم مواقف متقدمة تجاه قضايا المنطقة"، مشيرًا إلى أن "القرار الأمريكي الأخير الذي سمح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية قد ساهم في تصعيد العنف في المنطقة".وأضاف أن "نتنياهو كان دائمًا يراهن على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "نتنياهو يعتقد أن ترامب سيكون أقل حزماً في التعامل مع الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية". وأوضح أن "مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007 بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية".وفي ما يخص العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، أوضح السفير هريدي أن "استمرار الحرب الإسرائيلية يهدف إلى تنفيذ المخطط الصهيوني التوسعي"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة يتصاعد على سبع جبهات." وأكد أن "المفهوم العربي والفلسطيني للسلام يختلف تمامًا عن مفهوم إسرائيل وأمريكا لهذا السلام، خاصة بعد اتفاقات أبراهام"، التي اعتبرها السفير "خطوة لتقويض معادلة "الأرض مقابل السلام" بشكل يهدد الاستقرار في المنطقة".كما أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "مصر تسعى للضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية لحثهم على التراجع عن دعم إسرائيل غير المشروط، بعد استخدام واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد عدة قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة".واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن "التهديد لا يأتي من إسرائيل فقط، بل من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى"، مشدّدًا على أن "مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع مختلف الأطراف لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط

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