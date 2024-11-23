مساعد وزير الخارجية المصري السابق: قرار أمريكا باستهداف العمق الروسي ساهم بتصعيد العنف في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241123/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-السابق-قرار-أمريكا-باستهداف-العمق-الروسي-ساهم-بتصعيد-العنف-في-المنطقة-1095112794.html
مساعد وزير الخارجية المصري السابق: قرار أمريكا باستهداف العمق الروسي ساهم بتصعيد العنف في المنطقة
مساعد وزير الخارجية المصري السابق: قرار أمريكا باستهداف العمق الروسي ساهم بتصعيد العنف في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن "الوضع في الشرق الأوسط أصبح في غاية التعقيد، ويعكس الاستقطاب الدولي الحاد، متأثرًا بالأزمة... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T11:58+0000
2024-11-23T11:58+0000
تقارير سبوتنيك
مصر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_87f3242ac6b73807ac0b244ad44aa59f.jpg
وقال هريدي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "إسرائيل استفادت من هذه الأزمة، حيث أن حلف الناتو ومن ورائه الولايات المتحدة ركزا على أوكرانيا، مما منح إسرائيل الفرصة لتقديم مواقف متقدمة تجاه قضايا المنطقة"، مشيرًا إلى أن "القرار الأمريكي الأخير الذي سمح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية قد ساهم في تصعيد العنف في المنطقة".وأضاف أن "نتنياهو كان دائمًا يراهن على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "نتنياهو يعتقد أن ترامب سيكون أقل حزماً في التعامل مع الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية". وأوضح أن "مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007 بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية".وفي ما يخص العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، أوضح السفير هريدي أن "استمرار الحرب الإسرائيلية يهدف إلى تنفيذ المخطط الصهيوني التوسعي"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة يتصاعد على سبع جبهات." وأكد أن "المفهوم العربي والفلسطيني للسلام يختلف تمامًا عن مفهوم إسرائيل وأمريكا لهذا السلام، خاصة بعد اتفاقات أبراهام"، التي اعتبرها السفير "خطوة لتقويض معادلة "الأرض مقابل السلام" بشكل يهدد الاستقرار في المنطقة".كما أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "مصر تسعى للضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية لحثهم على التراجع عن دعم إسرائيل غير المشروط، بعد استخدام واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد عدة قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة".واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن "التهديد لا يأتي من إسرائيل فقط، بل من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى"، مشدّدًا على أن "مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع مختلف الأطراف لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط
https://sarabic.ae/20241123/مصر-حبس-هاكر-دولي-متهم-بإنشاء-منصات-كبرى-لتقديم-خدمات-الاختراق-1095109504.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_206:0:2774:1926_1920x0_80_0_0_6dd0b3d36adfecd5c0df90beabd3068a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, مصر, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, مصر, العالم العربي

مساعد وزير الخارجية المصري السابق: قرار أمريكا باستهداف العمق الروسي ساهم بتصعيد العنف في المنطقة

11:58 GMT 23.11.2024
© AP Photoالقصف الإسرائيل على قطاع غزة
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن "الوضع في الشرق الأوسط أصبح في غاية التعقيد، ويعكس الاستقطاب الدولي الحاد، متأثرًا بالأزمة الأوكرانية، حيث أولت الدول الغربية اهتمامًا كبيرًا بالأزمة الأوكرانية، على حساب قضايا أخرى في المنطقة وهو ما استغله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وقال هريدي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "إسرائيل استفادت من هذه الأزمة، حيث أن حلف الناتو ومن ورائه الولايات المتحدة ركزا على أوكرانيا، مما منح إسرائيل الفرصة لتقديم مواقف متقدمة تجاه قضايا المنطقة"، مشيرًا إلى أن "القرار الأمريكي الأخير الذي سمح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية قد ساهم في تصعيد العنف في المنطقة".
وأضاف أن "نتنياهو كان دائمًا يراهن على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "نتنياهو يعتقد أن ترامب سيكون أقل حزماً في التعامل مع الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية".

ولفت السفير المصري إلى أن "بلاده تتعامل مع الصراع في الشرق الأوسط من منطلق القيم الإنسانية والتضامن العربي"، مشيرًا إلى أن "القاهرة ملتزمة بحل الدولتين كحلّ مثالي للقضية الفلسطينية". وأضاف أن "مصر تسعى جاهدة لتحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية عبر محاور استراتيجية، أولها توحيد الصف الفلسطيني".

وأوضح أن "مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007 بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية".

كما أشار الدبلوماسي المصري إلى أن "مصر تعمل على حشد موقف عربي موحد للتعامل مع الإدارة الأمريكية المقبلة، خاصة في ظل المؤشرات التي تفيد بأن التعيينات الجديدة في الإدارة الأمريكية تميل أكثر لصالح إسرائيل".

هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
مصر... حبس "هاكر" دولي متهم بإنشاء منصات كبرى لتقديم خدمات الاختراق
07:06 GMT
وفي ما يخص العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، أوضح السفير هريدي أن "استمرار الحرب الإسرائيلية يهدف إلى تنفيذ المخطط الصهيوني التوسعي"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة يتصاعد على سبع جبهات." وأكد أن "المفهوم العربي والفلسطيني للسلام يختلف تمامًا عن مفهوم إسرائيل وأمريكا لهذا السلام، خاصة بعد اتفاقات أبراهام"، التي اعتبرها السفير "خطوة لتقويض معادلة "الأرض مقابل السلام" بشكل يهدد الاستقرار في المنطقة".

وقال إن "مصر تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع الدول العربية وأمريكا لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان"، مؤكدا أن "أحد المحاور الرئيسية هو إقناع الإدارة الأمريكية القادمة بضرورة الانصياع للمطالب الفلسطينية العادلة".

كما أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "مصر تسعى للضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية لحثهم على التراجع عن دعم إسرائيل غير المشروط، بعد استخدام واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد عدة قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة".
واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن "التهديد لا يأتي من إسرائيل فقط، بل من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى"، مشدّدًا على أن "مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع مختلف الأطراف لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مقاتلة اعتراضية من طراز ميغ-31 تقلع أثناء رحلة تدريبية في مركز الطيران باسم ف. ب. تشكالوف، 10 يوليو 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала