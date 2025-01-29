https://sarabic.ae/20250129/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-لمصر-الحاجة-للتعاون-لمنع-حماس-من-حكم-غزة-1097257169.html
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أهمية ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T03:15+0000
2025-01-29T03:15+0000
2025-01-29T03:15+0000
حركة حماس
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
غزة
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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المكالمة بين روبيو وعبد العاطي لم تتضمن أي ذكر مباشر لاقتراح ترامب.وأكد روبيو خلال المكالمة أهمية محاسبة حماس والتخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكنها من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مجددًا.وفي اتصال هاتفي آخر مع العاهل الأردني الملك عبد الله، لم يشر البيان الأمريكي إلى تصريحات ترامب حول نزوح الفلسطينيين.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب يوم السبت خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250128/مصدر-مصري-ينفي-التقارير-الإعلامية-حول-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-السيسي-وترامب-1097230238.html
مصر
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حركة حماس, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, غزة
حركة حماس, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, غزة
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أهمية ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المكالمة بين روبيو وعبد العاطي لم تتضمن أي ذكر مباشر لاقتراح ترامب.
وأكد روبيو خلال المكالمة أهمية محاسبة حماس والتخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكنها من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مجددًا.
وفي اتصال هاتفي آخر مع العاهل الأردني الملك عبد الله، لم يشر البيان الأمريكي إلى تصريحات ترامب حول نزوح الفلسطينيين.
يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة
في مصر والأردن.
وطرح ترامب يوم السبت خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.