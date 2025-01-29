وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
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هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
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https://sarabic.ae/20250129/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-لمصر-الحاجة-للتعاون-لمنع-حماس-من-حكم-غزة-1097257169.html
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أهمية ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T03:15+0000
2025-01-29T03:15+0000
حركة حماس
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
غزة
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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المكالمة بين روبيو وعبد العاطي لم تتضمن أي ذكر مباشر لاقتراح ترامب.وأكد روبيو خلال المكالمة أهمية محاسبة حماس والتخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكنها من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مجددًا.وفي اتصال هاتفي آخر مع العاهل الأردني الملك عبد الله، لم يشر البيان الأمريكي إلى تصريحات ترامب حول نزوح الفلسطينيين.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب يوم السبت خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250128/مصدر-مصري-ينفي-التقارير-الإعلامية-حول-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-السيسي-وترامب-1097230238.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
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حركة حماس, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, غزة
حركة حماس, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, غزة

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة

03:15 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أهمية ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المكالمة بين روبيو وعبد العاطي لم تتضمن أي ذكر مباشر لاقتراح ترامب.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
مصدر مصري ينفي التقارير الإعلامية حول إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب
أمس, 08:44 GMT
وأكد روبيو خلال المكالمة أهمية محاسبة حماس والتخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكنها من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مجددًا.
وفي اتصال هاتفي آخر مع العاهل الأردني الملك عبد الله، لم يشر البيان الأمريكي إلى تصريحات ترامب حول نزوح الفلسطينيين.
يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.
وطرح ترامب يوم السبت خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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