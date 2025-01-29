https://sarabic.ae/20250129/تقرير-نتنياهو-ناقش-مع-مبعوث-ترامب-خطوطا-عريضة-لترحيل-سكان-غزة-1097292565.html
تقرير: نتنياهو ناقش مع مبعوث ترامب خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة
تقرير: نتنياهو ناقش مع مبعوث ترامب خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة
سبوتنيك عربي
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وناقشا خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T20:58+0000
2025-01-29T20:58+0000
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وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن ويتكوف التقى برئيس الوزراء نتنياهو، فور زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط لقطاع غزة، وبحثا ملف الخطوط العريضة لترحيل أهالي قطاع غزة.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية - لم تسمها- أنه يفهم من خلال الحوار بينهما أن الأمريكيين جادون في امر ترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ليس مجرد كلام استعراضي".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة نتنياهو خلال زيارته المرتقبة يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب، يوم السبت، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250129/السيسي-مصر-تعتزم-العمل-مع-ترامب-للتوصل-لسلام-قائم-على-حل-الدولتين-1097283645.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
تقرير: نتنياهو ناقش مع مبعوث ترامب خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وناقشا خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن ويتكوف التقى برئيس الوزراء نتنياهو، فور زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط لقطاع غزة، وبحثا ملف الخطوط العريضة لترحيل أهالي قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية - لم تسمها- أنه يفهم من خلال الحوار بينهما أن الأمريكيين جادون في امر ترحيل الأهالي الفلسطينيين
من قطاع غزة، وهو ليس مجرد كلام استعراضي".
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة نتنياهو خلال زيارته المرتقبة يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة
في مصر والأردن.
وطرح ترامب، يوم السبت، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.