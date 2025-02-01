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بيان مشترك لـ 6 دول عربية بينها مصر والسعودية وسط ضغوط لترحيل سكان غزة
بيان مشترك لـ 6 دول عربية بينها مصر والسعودية وسط ضغوط لترحيل سكان غزة
سبوتنيك عربي
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عُقد في القاهرة، اليوم السبت، اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، إلى جانب... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T12:55+0000
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وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك" عقب الاجتماع، أكد المشاركون ترحيبهم بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مع الإشارة إلى الدور المهم للولايات المتحدة في إنجازه.وشدد المجتمعون على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولاً إلى تهدئة دائمة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق.كما جدد الاجتماع التأكيد على الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض أي محاولات لتقليص مهامها.وفي سياق متصل، رحب المشاركون بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى دعم هذا الجهد.واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الإقليمية والدولية ومجلس الأمن، بضرورة بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو/حزيران 2025 برئاسة السعودية وفرنسا، بهدف تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يؤكد-للمرة-الثالثة-الأردن-ومصر-ستأخذان-سكان-من-غزة-1097362904.html
https://sarabic.ae/20250201/حماس-الإعلان-الأمريكي-المتكرر-عن-تهجير-أبناء-غزة-مشاريع-سخيفة-ليس-لها-قيمة-1097370911.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, السعودية, العالم العربي, الأخبار

بيان مشترك لـ 6 دول عربية بينها مصر والسعودية وسط ضغوط لترحيل سكان غزة

12:55 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 13:03 GMT 01.02.2025)
© Egyptian Ministry of Foreign Affairsاجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة.
اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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بدعوة من جمهورية مصر العربية، عُقد في القاهرة، اليوم السبت، اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً لدولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك" عقب الاجتماع، أكد المشاركون ترحيبهم بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مع الإشارة إلى الدور المهم للولايات المتحدة في إنجازه.
كما أعرب الوزراء عن تطلعهم إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين.
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ترامب يؤكد للمرة الثالثة: الأردن ومصر ستأخذان سكان من غزة
أمس, 21:45 GMT
وشدد المجتمعون على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولاً إلى تهدئة دائمة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأكدوا على الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم القطاع، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في غزة باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما جدد الاجتماع التأكيد على الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض أي محاولات لتقليص مهامها.
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة
08:33 GMT
وشدد الوزراء على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع الذين واجهوا تداعيات العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، رحب المشاركون بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى دعم هذا الجهد.
واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الإقليمية والدولية ومجلس الأمن، بضرورة بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو/حزيران 2025 برئاسة السعودية وفرنسا، بهدف تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
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Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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