https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يؤكد-للمرة-الثالثة-الأردن-ومصر-ستأخذان-سكان-من-غزة-1097362904.html

ترامب يؤكد للمرة الثالثة: الأردن ومصر ستأخذان سكان من غزة

ترامب يؤكد للمرة الثالثة: الأردن ومصر ستأخذان سكان من غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مجددا على أن الأردن ومصر سيستقبلان سكانا من قطاع غزة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T21:45+0000

2025-01-31T21:45+0000

2025-01-31T21:45+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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جاء ذلك في تصريحات له للصحفيين، بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض.وكان ترامب قال، أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".وقال مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية.وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".واليوم الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وفي يوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.

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