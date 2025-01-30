https://sarabic.ae/20250130/ترامب-مصر-والأردن-ستقبلان-باستقبال-نازحين-من-غزة-1097328831.html

ترامب: مصر والأردن ستقبلان باستقبال نازحين من غزة

ترامب: مصر والأردن ستقبلان باستقبال نازحين من غزة

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، على أن مصر والأردن ستقبلان باستقبال النازحين من غزة، رغم إعلان الدولتين رفضهما خطته لنقل الفلسطينيين من القطاع. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T23:06+0000

2025-01-30T23:06+0000

2025-01-30T23:06+0000

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وعندما سئل ترامب عن رده على الرفضين المصري والأردني، وما إذا كان يفكر بفرض رسوم جمركية على البلدين لدفعهما إلى ذلك، أجاب: "سيفعلون ذلك".وقال: "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك".وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين حماس وإسرائيل.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".وأوضح السيسي أن "ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لـ"تطهير" غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250130/عباس-يبعث-برقية-إلى-السيسي-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097294207.html

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