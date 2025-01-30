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الإنسان والثقافة
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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30 د
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أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250130/عباس-يبعث-برقية-إلى-السيسي-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097294207.html
عباس يبعث برقية إلى السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
عباس يبعث برقية إلى السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن بالغ التقدير لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثابت الذي أعاد فيه التأكيد على رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني من... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T00:32+0000
2025-01-30T00:32+0000
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​​وقال عباس، في برقية بعثها إلى الرئيس المصري، إن "هذه الكلمات لها وقعها وأثرها الكبيرين على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا التمسك بالبقاء على أرض فلسطين والصمود فيها، ومكافحة أي محاولة لاقتلاع الشعب من أرضه إلى أي بلد آخر"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وثمن الرئيس الفلسطيني، تأكيد دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل حريته واستقلاله، بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام المستند لقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع وتوفير المساعدات وبدء استلام السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، تمهيدا لتولي دولة فلسطين لمهامها في القطاع، كونه جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري.وأوضح السيسي أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250129/مبعوث-ترامب-يطالب-مصر-والأردن-بتقديم-بديل-بعد-رفضهما-فكرة-استقبال-الفلسطينيين-1097293532.html
https://sarabic.ae/20250129/ملك-الأردن-يؤكد-في-بروكسل-دعمه-لإقامة-دولة-فلسطينية--1097292411.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

عباس يبعث برقية إلى السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

00:32 GMT 30.01.2025
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidencyالسيسي يستقبل محمود عباس في القاهرة
السيسي يستقبل محمود عباس في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن بالغ التقدير لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثابت الذي أعاد فيه التأكيد على رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة".
​​وقال عباس، في برقية بعثها إلى الرئيس المصري، إن "هذه الكلمات لها وقعها وأثرها الكبيرين على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا التمسك بالبقاء على أرض فلسطين والصمود فيها، ومكافحة أي محاولة لاقتلاع الشعب من أرضه إلى أي بلد آخر"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وثمن الرئيس الفلسطيني، تأكيد دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل حريته واستقلاله، بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام المستند لقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع وتوفير المساعدات وبدء استلام السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، تمهيدا لتولي دولة فلسطين لمهامها في القطاع، كونه جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".
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مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين
أمس, 22:22 GMT
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".
وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري.
وأوضح السيسي أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.
يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
ملك الأردن يؤكد في بروكسل دعمه لإقامة دولة فلسطينية
أمس, 20:44 GMT
وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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