https://sarabic.ae/20250129/ملك-الأردن-يؤكد-في-بروكسل-دعمه-لإقامة-دولة-فلسطينية--1097292411.html

ملك الأردن يؤكد في بروكسل دعمه لإقامة دولة فلسطينية

ملك الأردن يؤكد في بروكسل دعمه لإقامة دولة فلسطينية

سبوتنيك عربي

أجرى ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء في بروكسل، سلسلة لقاءات منفصلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T20:44+0000

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وقالت قناة "المملكة" الأردنية إن هذه اللقاءات شهدت تأكيد الملك على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.ناقش الطرفان التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الملك إلى ضرورة ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مع تركيزه على الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في دفع مسارات السلام.كما دعا الملك عبد الله إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى استمرار المملكة في تقديم الدعم الإغاثي عبر جميع القنوات الممكنة.وحذر ملك الأردن من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية، ومن الانتهاكات المتكررة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا موقف الأردن الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين.وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملك دعم الأردن الثابت لوحدة الأراضي السورية وأمنها، معربًا عن أهمية تحقيق الاستقرار فيها، فيما أشاد المسؤولون الأوروبيون بالدور الريادي للأردن في المنطقة، معربين عن تقديرهم لجهوده الرامية إلى إحلال السلام، ومؤكدين استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة في برامجها التنموية.وفي ختام اللقاءات، تلقى الملك دعوةً من رئيسة البرلمان الأوروبي لإلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان خلال الفترة المقبلة. وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى بلجيكا يوسف البطاينة.

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