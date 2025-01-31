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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ردا على ترامب.. حشود مصرية أمام معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين.. فيديو
ردا على ترامب.. حشود مصرية أمام معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين.. فيديو
سبوتنيك عربي
احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T11:38+0000
2025-01-31T11:38+0000
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ومنذ ساعات الصباح الباكر، تدفقت الحشود باتجاه المعبر في حافلات رفعت أعلام مصر وفلسطين، قادمة من مختلف محافظات الجمهورية.وضمّت الوفود رموزا من القوى الحزبية والنقابية والشعبية، إلى جانب مواطنين من جميع فئات المجتمع المصري، بالإضافة إلى شيوخ وعقلاء ومواطنين من أبناء شمال سيناء، الذين رحبوا بالوافدين من المحافظات الأخرى.وشهدت الفعالية تغطية إعلامية موسعة من قنوات وصحف مصرية وعربية، حيث نُصبت الكاميرات منذ مساء أمس الخميس، لرصد الحدث.وتخللت الوقفة بث أغانٍ وطنية فلسطينية، وترديد هتافات أبرزها "الجيش والشعب إيد واحدة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".
https://sarabic.ae/20250130/ترامب-مصر-والأردن-ستقبلان-باستقبال-نازحين-من-غزة-1097328831.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

ردا على ترامب.. حشود مصرية أمام معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين.. فيديو

11:38 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Andrei Stenin
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احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تدفقت الحشود باتجاه المعبر في حافلات رفعت أعلام مصر وفلسطين، قادمة من مختلف محافظات الجمهورية.
وضمّت الوفود رموزا من القوى الحزبية والنقابية والشعبية، إلى جانب مواطنين من جميع فئات المجتمع المصري، بالإضافة إلى شيوخ وعقلاء ومواطنين من أبناء شمال سيناء، الذين رحبوا بالوافدين من المحافظات الأخرى.
وشهدت الفعالية تغطية إعلامية موسعة من قنوات وصحف مصرية وعربية، حيث نُصبت الكاميرات منذ مساء أمس الخميس، لرصد الحدث.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
ترامب: مصر والأردن ستقبلان باستقبال نازحين من غزة
أمس, 23:06 GMT
وتخللت الوقفة بث أغانٍ وطنية فلسطينية، وترديد هتافات أبرزها "الجيش والشعب إيد واحدة".

كما أكد الشباب الحاضرون دعمهم الكامل لموقف القيادة المصرية في رفض تهجير الفلسطينيين، ووقوفهم مع فلسطين حتى نيل حقوقها المشروعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".
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