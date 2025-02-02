https://sarabic.ae/20250202/نائب-المستشار-الألماني-يقول-إن-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لفرض-رسوم-جمركية-انتقامية-على-الولايات-1097414961.html
نائب المستشار الألماني يقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة
نائب المستشار الألماني يقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إن الدول الأوروبية مستعدة لفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة ردًا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T23:50+0000
2025-02-02T23:50+0000
2025-02-03T00:51+0000
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وقال ترامب سابقًا، إنه سيفرض رسومًا جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل لديها موقف "فظيع" تجاه واشنطن.وفقًا لهابيك، فإن الاقتصاد الألماني هو الأكثر ضعفًا في أوروبا.وفي وقت سابق، وقع ترامب مراسيم بشأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين. ويخشى الاتحاد الأوروبي من عودة ترامب إلى السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية مرة أخرى على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لوكالة الأنباء البولندية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون مستعدًا لإجراءات انتقامية في حال زيادة الرسوم الجمركية على السلع.خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم. وفي نهاية عام 2022، في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بدأت حرب تجارية أخرى بين واشنطن وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم، والذي وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة.وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, جمارك, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, جمارك, العالم
نائب المستشار الألماني يقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة
23:50 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 00:51 GMT 03.02.2025)
قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إن الدول الأوروبية مستعدة لفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة ردًا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب سابقًا، إنه سيفرض رسومًا جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل لديها موقف "فظيع" تجاه واشنطن.
قال هابيك في مناسبة عامة نظمتها وسائل إعلام ألمانية أمس الأحد: "كأوروبيين، نحن مستعدون لرسوم جمركية انتقامية. يجب أن يعرف الأمريكيون - هذا بديل سيئ للغاية". "سنشرح هذا للأميركيين: لديكم أيضًا ما تخسرونه. ولكن إذا لم ينجح هذا، فلا يمكننا السماح لأنفسنا بالانجراف وراء الضغوط".
وفقًا لهابيك، فإن الاقتصاد الألماني هو الأكثر ضعفًا في أوروبا.
وفي وقت سابق، وقع ترامب مراسيم بشأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين. ويخشى الاتحاد الأوروبي من عودة ترامب إلى السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية مرة أخرى على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لوكالة الأنباء البولندية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون مستعدًا لإجراءات انتقامية في حال زيادة الرسوم الجمركية على السلع.
خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم. وفي نهاية عام 2022، في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بدأت حرب تجارية أخرى بين واشنطن وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم، والذي وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة.
وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.