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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250224/بوتين-زيلينسكي-أوصل-نفسه-إلى-طريق-مسدود-بإحجامه-عن-المفاوضات-مع-روسيا-1098140416.html
بوتين: زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بإحجامه عن المفاوضات مع روسيا
بوتين: زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بإحجامه عن المفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن فلاديمير زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:59+0000
2025-02-24T20:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة: "المشكلة هي أنه (زيلينسكي) يتجنب هذه المفاوضات (حول تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا). لماذا؟ لأنه إذا بدأت هذه المفاوضات، عاجلا أم آجلا، وعلى الأرجح بسرعة كبيرة، فإنها ستؤدي إلى الحاجة إلى رفع الأحكام العرفية".وأضاف: "من وجهة نظر مصالح تعزيز الدولة الأوكرانية، فمن الضروري هنا بالطبع التصرف، على ما يبدو، بشكل أكثر نشاطا وفي اتجاه مختلف تماما، يجب أن نوصل إلى السلطة أشخاصا يحظون بثقة شعب أوكرانيا".وأوضح بوتين أن "روسيا والولايات المتحدة تريدان التوصل لسلام بأسرع وقت في أوكرانيا وزيلينسكي يعيق ذلك، والرئيس دونالد ترامب يريد تصحيح الوضع السياسي في أوكرانيا".وأشار إلى أن "روسيا ليس لديها أي شيء ضد الحفاظ على الدولة الأوكرانية، لكن لا ينبغي استخدام الأراضي كنقطة انطلاق معادية".وتابع: "لا نرحب فحسب بل ونشكر جميع شركائنا الذين يثيرون هذه القضايا والذين يسعون جاهدين لضمان تحقيق السلام. ما أقوله هو أنه ليس الأوروبيون فقط بل ودول أخرى أيضا لها الحق ويمكنها المشاركة. ونحن نتعامل مع هذا باحترام".وأشار إلى أنه لا علاقة لروسيا بالاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن النادرة، مشيرًا أن روسيا مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة للعمل معًا في مجال المعادن النادرة.وقال تعليقا على سؤال حول تقييم آفاق اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة: "لا أقيم هذه القضية بأي شكل من الأشكال ولا أريد حتى التفكير فيها".وأكد بوتين: "إننا سنكون سعداء بالعمل مع أي شركاء أجانب، بما في ذلك الأميركيون. أما بالنسبة للأراضي الجديدة، فالأمر نفسه. نحن مستعدون لجذب الشركاء الأجانب إلى ما يسمى بالأراضي الجديدة، وهي أراضينا التاريخية، التي عادت إلى روسيا".ووصف بوتين اقتراح ترامب بخفض الإنفاق العسكري من قبل روسيا والولايات المتحدة بأنه أمر جيد.وأوضح أنه يمكن أن تتفق روسيا والولايات المتحدة على خفض الإنفاق الدفاعي بنسبة 50 في المائة.وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة قد تتفقان على خفض الإنفاق الدفاعي إلى النصف والصين قد تنضم إلينا.وأوضح بوتين أن أن مشاركة الدول الأوروبية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا "مطلوبة".وقال: "مشاركة الدول الأوروبية في عملية التفاوض(بشأن الصراع الأوكراني) مطلوبة"، مؤكدا أن "الزعماء الأوروبيين متحيزون للسلطات الحالية في أوكرانيا".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تحترم جهود الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" الساعية لحل الصراع بأوكرانيا.وقال: "أريد أن أؤكد أننا نحترم موقف (حول تسوية الصراع في أوكرانيا) أصدقائنا من تجمع (بريكس)، الذين شكلوا مجموعة من أنصار السلام".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرىصندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-ممكنة-في-الأسابيع-المقبلة-1098138170.html
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html
https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بإحجامه عن المفاوضات مع روسيا

19:59 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 20:58 GMT 24.02.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن فلاديمير زيلينسكي أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة: "المشكلة هي أنه (زيلينسكي) يتجنب هذه المفاوضات (حول تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا). لماذا؟ لأنه إذا بدأت هذه المفاوضات، عاجلا أم آجلا، وعلى الأرجح بسرعة كبيرة، فإنها ستؤدي إلى الحاجة إلى رفع الأحكام العرفية".

وأكد بوتين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه حرية التصرف فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وأوروبا نفسها رفضت التفاوض مع روسيا، وإذا أرادوا العودة فعليهم أن يفعلوا ذلك، كما أنه من الضروري في أوكرانيا أن يأتي إلى السلطة أشخاص يحظون بثقة الشعب".

وأضاف: "من وجهة نظر مصالح تعزيز الدولة الأوكرانية، فمن الضروري هنا بالطبع التصرف، على ما يبدو، بشكل أكثر نشاطا وفي اتجاه مختلف تماما، يجب أن نوصل إلى السلطة أشخاصا يحظون بثقة شعب أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة
19:01 GMT
وأوضح بوتين أن "روسيا والولايات المتحدة تريدان التوصل لسلام بأسرع وقت في أوكرانيا وزيلينسكي يعيق ذلك، والرئيس دونالد ترامب يريد تصحيح الوضع السياسي في أوكرانيا".

وأشار بوتين إلى أن "زعماء الاتحاد الأوروبي منخرطون مع نظام كييف ولا يمكنهم الخروج عن هذا الموقف مع الحفاظ على ماء الوجه".

وأشار إلى أن "روسيا ليس لديها أي شيء ضد الحفاظ على الدولة الأوكرانية، لكن لا ينبغي استخدام الأراضي كنقطة انطلاق معادية".
وتابع: "لا نرحب فحسب بل ونشكر جميع شركائنا الذين يثيرون هذه القضايا والذين يسعون جاهدين لضمان تحقيق السلام. ما أقوله هو أنه ليس الأوروبيون فقط بل ودول أخرى أيضا لها الحق ويمكنها المشاركة. ونحن نتعامل مع هذا باحترام".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
17:45 GMT
وأشار إلى أنه لا علاقة لروسيا بالاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن النادرة، مشيرًا أن روسيا مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة للعمل معًا في مجال المعادن النادرة.
وقال تعليقا على سؤال حول تقييم آفاق اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة: "لا أقيم هذه القضية بأي شكل من الأشكال ولا أريد حتى التفكير فيها".

من المؤكد أننا نمتلك، وأود أن أؤكد على هذا، موارد من هذا النوع أكبر بعشر مرات من تلك التي تمتلكها أوكرانيا، وبالمناسبة، فإننا مستعدون لأن نقدم لشركائنا الأمريكيين، عندما أتحدث عن الشركاء، ليس فقط الهياكل الإدارية والحكومية، بل والشركات أيضا، إذا أبدوا اهتماما بالعمل معا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين: "إننا سنكون سعداء بالعمل مع أي شركاء أجانب، بما في ذلك الأميركيون. أما بالنسبة للأراضي الجديدة، فالأمر نفسه. نحن مستعدون لجذب الشركاء الأجانب إلى ما يسمى بالأراضي الجديدة، وهي أراضينا التاريخية، التي عادت إلى روسيا".
ووصف بوتين اقتراح ترامب بخفض الإنفاق العسكري من قبل روسيا والولايات المتحدة بأنه أمر جيد.
وأوضح أنه يمكن أن تتفق روسيا والولايات المتحدة على خفض الإنفاق الدفاعي بنسبة 50 في المائة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع
04:37 GMT
وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة قد تتفقان على خفض الإنفاق الدفاعي إلى النصف والصين قد تنضم إلينا.
وأوضح بوتين أن أن مشاركة الدول الأوروبية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا "مطلوبة".
وقال: "مشاركة الدول الأوروبية في عملية التفاوض(بشأن الصراع الأوكراني) مطلوبة"، مؤكدا أن "الزعماء الأوروبيين متحيزون للسلطات الحالية في أوكرانيا".

سواء في المحادثة الهاتفية (مع ترامب)، أو في الاجتماع في الرياض، بحيث كان جوهريا تماما، بالطبع، تطرقنا إلى المشكلة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، ولكن لم تتم مناقشتها في جوهرها. اتفقنا فقط على أننا سنتعامل معها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تحترم جهود الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" الساعية لحل الصراع بأوكرانيا.
وقال: "أريد أن أؤكد أننا نحترم موقف (حول تسوية الصراع في أوكرانيا) أصدقائنا من تجمع (بريكس)، الذين شكلوا مجموعة من أنصار السلام".
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
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