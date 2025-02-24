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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html
الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع
الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، دون إزالة الأسباب الجذرية للصراع يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك على العلاقات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T04:37+0000
2025-02-24T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم، لم يظهر لنا تفاهم كبير، ولعلنا نستطيع أن نسجل بثقة معقولة رغبة الجانب الأمريكي في التحرك نحو وقف إطلاق النار في وقت قريب. ولكن، كما تم التأكيد عليه في الرياض، في وقت سابق، فإن وقف إطلاق النار دون تسوية طويلة الأمد هو طريق لاستئناف سريع لإطلاق النار واستئناف الصراع مع عواقب أكثر خطورة، بما في ذلك العواقب على العلاقات الروسية - الأمريكية. نحن لا نريد ذلك".وتابع: "العملية العسكرية الخاصة ذات دوافع عميقة. ولم يكن من الممكن أن تفشل في البدء. لم يكن لدينا ببساطة أي بديل، لأن تلك الأسباب الكامنة وراء الأزمة كانت تنضج إلى حد كبير نتيجة للسياسة المدمرة، التي اتبعتها واشنطن والعواصم الأوروبية على مدى عقود من الزمن في اتجاه أوروبا الشرقية، في اتجاه أوكرانيا. أدى كل شيء في النهاية إلى هذه الأزمة".وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "بناءً على ذلك، الآن ومن دون معالجة أسباب الصراع، وهي تتمثل في توسع حلف الناتو، الذي لا يمكن كبح جماحه تمامًا، في تجاهل حقيقة أن أفرادا وصلوا إلى السلطة في كييف نتيجة انقلاب، وبعد ذلك تم تجاهل اتفاقات مينسك من قبل المجموعة الغربية، قلنا هذا مرارًا وتكرارًا من جانبنا".وتابع: "وقف إطلاق النار في حد ذاته ليس حلاً. لدينا نهج مختلف ومعايير أخرى، وهو ما قاله الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، مباشرة وتحدث عنه ممثلونا رفيعو المستوى في الرياض، بمنتهى الوضوح وبطريقة مفصلة للغاية".وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن روسيا لم تتوصل إلى فهم لما تمثله "خطة السلام"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأزمة الأوكرانية، بعد الاجتماع الروسي - الأمريكي، الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي.وجرت المحادثات الروسية - الأمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.ريابكوف: يجب حل مشاكل الدبلوماسيين في روسيا والولايات المتحدة أولانائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
https://sarabic.ae/20250222/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-المحادثات-العملية-مع-واشنطن-وترحب-بتغيير-لهجتها-1098052839.html
https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html
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الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع

04:37 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 06:46 GMT 24.02.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، دون إزالة الأسباب الجذرية للصراع يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك على العلاقات الروسية - الأمريكية.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم، لم يظهر لنا تفاهم كبير، ولعلنا نستطيع أن نسجل بثقة معقولة رغبة الجانب الأمريكي في التحرك نحو وقف إطلاق النار في وقت قريب. ولكن، كما تم التأكيد عليه في الرياض، في وقت سابق، فإن وقف إطلاق النار دون تسوية طويلة الأمد هو طريق لاستئناف سريع لإطلاق النار واستئناف الصراع مع عواقب أكثر خطورة، بما في ذلك العواقب على العلاقات الروسية - الأمريكية. نحن لا نريد ذلك".

وأضاف: "هناك حاجة إلى البحث عن حل طويل الأمد، والذي بدوره يجب أن يتضمن بالضرورة عنصر التغلب على الأسباب الجذرية لما حدث في أوكرانيا وما حولها".

وتابع: "العملية العسكرية الخاصة ذات دوافع عميقة. ولم يكن من الممكن أن تفشل في البدء. لم يكن لدينا ببساطة أي بديل، لأن تلك الأسباب الكامنة وراء الأزمة كانت تنضج إلى حد كبير نتيجة للسياسة المدمرة، التي اتبعتها واشنطن والعواصم الأوروبية على مدى عقود من الزمن في اتجاه أوروبا الشرقية، في اتجاه أوكرانيا. أدى كل شيء في النهاية إلى هذه الأزمة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها
22 فبراير, 02:46 GMT
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "بناءً على ذلك، الآن ومن دون معالجة أسباب الصراع، وهي تتمثل في توسع حلف الناتو، الذي لا يمكن كبح جماحه تمامًا، في تجاهل حقيقة أن أفرادا وصلوا إلى السلطة في كييف نتيجة انقلاب، وبعد ذلك تم تجاهل اتفاقات مينسك من قبل المجموعة الغربية، قلنا هذا مرارًا وتكرارًا من جانبنا".

وقال ريابكوف: "يجب أن نتعامل أيضًا مع عدم توسيع حلف الناتو، ويجب أن نتعامل أيضًا مع ضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، والتي والتي تم انتهاكها حرفيًا. ودون كل هذا، لن يكون هناك حل طويل الأجل".

وتابع: "وقف إطلاق النار في حد ذاته ليس حلاً. لدينا نهج مختلف ومعايير أخرى، وهو ما قاله الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، مباشرة وتحدث عنه ممثلونا رفيعو المستوى في الرياض، بمنتهى الوضوح وبطريقة مفصلة للغاية".

وأوضح أن "الأفكار والمقترحات التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 يونيو (حزيران) من العام الماضي، في الاجتماع مع قيادات وزارة الخارجية، كانت تحمل في حد ذاتها حلا وسطا بشكل كبير، وإذا درسناها بعناية، فسوف نرى أننا منفتحون على الحل المبني على توازن المصالح، ولم نعلن عن أي شيء من شأنه أن يحول دون اتخاذ مثل هذه الخطوة المقبولة من الطرفين، على العكس تماما، لا يوجد هنا أي شيء غير قابل للنقاش".

وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن روسيا لم تتوصل إلى فهم لما تمثله "خطة السلام"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأزمة الأوكرانية، بعد الاجتماع الروسي - الأمريكي، الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع
أمس, 02:19 GMT
وجرت المحادثات الروسية - الأمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.
ريابكوف: يجب حل مشاكل الدبلوماسيين في روسيا والولايات المتحدة أولا
نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
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