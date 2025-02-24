https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html

الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع

الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، دون إزالة الأسباب الجذرية للصراع يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك على العلاقات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T04:37+0000

2025-02-24T04:37+0000

2025-02-24T06:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم، لم يظهر لنا تفاهم كبير، ولعلنا نستطيع أن نسجل بثقة معقولة رغبة الجانب الأمريكي في التحرك نحو وقف إطلاق النار في وقت قريب. ولكن، كما تم التأكيد عليه في الرياض، في وقت سابق، فإن وقف إطلاق النار دون تسوية طويلة الأمد هو طريق لاستئناف سريع لإطلاق النار واستئناف الصراع مع عواقب أكثر خطورة، بما في ذلك العواقب على العلاقات الروسية - الأمريكية. نحن لا نريد ذلك".وتابع: "العملية العسكرية الخاصة ذات دوافع عميقة. ولم يكن من الممكن أن تفشل في البدء. لم يكن لدينا ببساطة أي بديل، لأن تلك الأسباب الكامنة وراء الأزمة كانت تنضج إلى حد كبير نتيجة للسياسة المدمرة، التي اتبعتها واشنطن والعواصم الأوروبية على مدى عقود من الزمن في اتجاه أوروبا الشرقية، في اتجاه أوكرانيا. أدى كل شيء في النهاية إلى هذه الأزمة".وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "بناءً على ذلك، الآن ومن دون معالجة أسباب الصراع، وهي تتمثل في توسع حلف الناتو، الذي لا يمكن كبح جماحه تمامًا، في تجاهل حقيقة أن أفرادا وصلوا إلى السلطة في كييف نتيجة انقلاب، وبعد ذلك تم تجاهل اتفاقات مينسك من قبل المجموعة الغربية، قلنا هذا مرارًا وتكرارًا من جانبنا".وتابع: "وقف إطلاق النار في حد ذاته ليس حلاً. لدينا نهج مختلف ومعايير أخرى، وهو ما قاله الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، مباشرة وتحدث عنه ممثلونا رفيعو المستوى في الرياض، بمنتهى الوضوح وبطريقة مفصلة للغاية".وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن روسيا لم تتوصل إلى فهم لما تمثله "خطة السلام"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأزمة الأوكرانية، بعد الاجتماع الروسي - الأمريكي، الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي.وجرت المحادثات الروسية - الأمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.ريابكوف: يجب حل مشاكل الدبلوماسيين في روسيا والولايات المتحدة أولانائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة

https://sarabic.ae/20250222/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-المحادثات-العملية-مع-واشنطن-وترحب-بتغيير-لهجتها-1098052839.html

https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html

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