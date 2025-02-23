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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html
البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع
البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا، هذا الأسبوع. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-23T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض
ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ليفيت: "الرئيس وفريقه يركزون على التفاوض مع الجانبين لإنهاء هذا النزاع، وترامب واثق للغاية من أننا نستطيع تحقيق ذلك هذا الأسبوع".وأكدت أن "واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية النشطة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي مايك والتز، على مدار الساعة خلال نهاية هذا الأسبوع، للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع".وأكدت أن "هذا هو هدفه الرئيسي في الوقت الراهن".وأجابت عندما سألها أحد الصحفيين عن لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة، إنها لا تستطيع الإعلان عن أي شيء حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن "البيت الأبيض يواصل المفاوضات".وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض يوم الثلاثاء الماضي، إذ مثّل الوفد الروسي في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثّل الجانب الأمريكي، مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وتشكيل فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف عن ثقته أنه بعد المحادثات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفهم موقف موسكو، بشكل أفضل.وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضاً، على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجالي الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
https://sarabic.ae/20250222/وزير-الخزانة-الأمريكي-زيلينسكي-اقترح-على-ترامب-منح-واشنطن-حصة-في-المعادن-الأوكرانية-كشراكة-مستقبلية-1098072551.html
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البيت الأبيض, ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض, ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع

02:19 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 23.02.2025)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا، هذا الأسبوع.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ليفيت: "الرئيس وفريقه يركزون على التفاوض مع الجانبين لإنهاء هذا النزاع، وترامب واثق للغاية من أننا نستطيع تحقيق ذلك هذا الأسبوع".
وأكدت أن "واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية النشطة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي مايك والتز، على مدار الساعة خلال نهاية هذا الأسبوع، للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع".

وأشارت ليفيت إلى أن "ترامب يريد السلام، ويريد أن يتوقف القتل وأن يتوقف موت الأبرياء".

وأكدت أن "هذا هو هدفه الرئيسي في الوقت الراهن".
وأجابت عندما سألها أحد الصحفيين عن لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة، إنها لا تستطيع الإعلان عن أي شيء حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن "البيت الأبيض يواصل المفاوضات".
وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض يوم الثلاثاء الماضي، إذ مثّل الوفد الروسي في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثّل الجانب الأمريكي، مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخزانة الأمريكي: زيلينسكي اقترح على ترامب منح واشنطن حصة في المعادن الأوكرانية كشراكة مستقبلية
أمس, 19:54 GMT
وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وتشكيل فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف عن ثقته أنه بعد المحادثات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفهم موقف موسكو، بشكل أفضل.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضاً، على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجالي الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
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