https://sarabic.ae/20250222/وزير-الخزانة-الأمريكي-زيلينسكي-اقترح-على-ترامب-منح-واشنطن-حصة-في-المعادن-الأوكرانية-كشراكة-مستقبلية-1098072551.html
وزير الخزانة الأمريكي: زيلينسكي اقترح على ترامب منح واشنطن حصة في المعادن الأوكرانية كشراكة مستقبلية
وزير الخزانة الأمريكي: زيلينسكي اقترح على ترامب منح واشنطن حصة في المعادن الأوكرانية كشراكة مستقبلية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن فلاديمير زيلينسكي اقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح الولايات المتحدة حصة في المعادن النادرة والحيوية في... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T19:54+0000
2025-02-22T19:54+0000
2025-02-22T19:54+0000
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وقال بيسنت، في مقال بصحيفة أمريكية، اليوم السبت: "عرض زيلينسكي منح الولايات المتحدة حصة في المعادن النادرة والمعادن الحيوية في أوكرانيا خلال زيارة لبرج ترامب في أيلول/ سبتمبر. بعبارة أخرى، كان الرئيس الأوكراني هو أول من اقترح على الرئيس ترامب شراكة اقتصادية مستقبلية من شأنها أن تعود بالنفع على بلدينا".وأشار إلى أن "شروط الاتفاق تضمن أيضًا أن البلدان التي لم تساهم في حماية سيادة أوكرانيا لن تتمكن من الاستفادة من إعادة إعمارها أو من هذه الاستثمارات".
https://sarabic.ae/20250222/إيلون-ماسك-زيلينسكي-لم-يعد-رئيسا-لأوكرانيا-1098071354.html
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العالم, روسيا
وزير الخزانة الأمريكي: زيلينسكي اقترح على ترامب منح واشنطن حصة في المعادن الأوكرانية كشراكة مستقبلية
أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن فلاديمير زيلينسكي اقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح الولايات المتحدة حصة في المعادن النادرة والحيوية في أوكرانيا كشراكة اقتصادية مستقبلية.
وقال بيسنت، في مقال بصحيفة أمريكية، اليوم السبت: "عرض زيلينسكي منح الولايات المتحدة حصة في المعادن النادرة والمعادن الحيوية في أوكرانيا خلال زيارة لبرج ترامب في أيلول/ سبتمبر. بعبارة أخرى، كان الرئيس الأوكراني هو أول من اقترح على الرئيس ترامب شراكة اقتصادية مستقبلية من شأنها أن تعود بالنفع على بلدينا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تسيطر على الأصول المادية لأوكرانيا ولن تثقلها بديون جديدة.. والولايات المتحدة تتمتع بحقوق اقتصادية وحوكمة في الاستثمارات المستقبلية بأوكرانيا".
وأوضح أن "شروط شراكتنا تقترح تخصيص العائدات التي تتلقاها حكومة أوكرانيا من الموارد الطبيعية والبنية الأساسية وغيرها من الأصول لصندوق يركز على إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا على المدى الطويل، حيث تتمتع الولايات المتحدة بحقوق اقتصادية وحوكمة في تلك الاستثمارات المستقبلية".
وأشار إلى أن "شروط الاتفاق تضمن أيضًا أن البلدان التي لم تساهم في حماية سيادة أوكرانيا لن تتمكن من الاستفادة من إعادة إعمارها أو من هذه الاستثمارات".