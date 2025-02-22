https://sarabic.ae/20250222/إيلون-ماسك-زيلينسكي-لم-يعد-رئيسا-لأوكرانيا-1098071354.html
إيلون ماسك: زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا
إيلون ماسك: زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي لم يعد رئيسًا لأوكرانيا. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T18:31+0000
2025-02-22T18:31+0000
2025-02-22T18:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لقد طُرد زيلينسكي من الوظيفة التي يقوم بها".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه إذا لم توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة فإنها ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة.وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/ أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وأشار زيلينسكي إلى أن الانتخابات الآن في غير وقتها.
https://sarabic.ae/20250222/روبيو-يؤكد-خلال-اتصال-مع-نظيره-الأوكراني-التزام-ترامب-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1098070062.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك: زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا
ذكر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي لم يعد رئيسًا لأوكرانيا.
وأضاف ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لقد طُرد زيلينسكي من الوظيفة التي يقوم بها".
ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، منشورا وصف فيه زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، كما أيد ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه إذا لم توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة فإنها ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "إما أن نوقع صفقة (المعادن النادرة مع أوكرانيا) أو سنواجه الكثير من المشاكل معهم".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/ أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وأشار زيلينسكي إلى أن الانتخابات الآن في غير وقتها.