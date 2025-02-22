https://sarabic.ae/20250222/روبيو-يؤكد-خلال-اتصال-مع-نظيره-الأوكراني-التزام-ترامب-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1098070062.html
روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا
روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T17:37+0000
2025-02-22T17:37+0000
2025-02-22T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_0:153:3062:1875_1920x0_80_0_0_a719366407ed96c06db05a40180a45ef.jpg
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الجمعة، للتأكيد على التزام الرئيس ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وكتب روبيو على منصة "إكس": "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بإنهاء الصراع. يوم الإثنين... ستقترح الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا على الأمم المتحدة ينبغي على جميع أعضاء الأمم المتحدة دعمه".
https://sarabic.ae/20250222/إعلام-واشنطن-تريد-عرقلة-قرار-أوكراني-مناهض-لموسكو-في-الأمم-المتحدة-1098069341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_01bb6fa5465411c73470bc880eeadf3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الجمعة، للتأكيد على التزام الرئيس ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن "هذا الاتصال هو الأحدث من بين عدة اتصالات رفيعة المستوى بين قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا، من أجل تحقيق سلام دائم".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم قرارا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وكتب روبيو على منصة "إكس": "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بإنهاء الصراع. يوم الإثنين... ستقترح الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا على الأمم المتحدة ينبغي على جميع أعضاء الأمم المتحدة دعمه".