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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250222/روبيو-يؤكد-خلال-اتصال-مع-نظيره-الأوكراني-التزام-ترامب-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1098070062.html
روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا
روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T17:37+0000
2025-02-22T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الجمعة، للتأكيد على التزام الرئيس ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وكتب روبيو على منصة "إكس": "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بإنهاء الصراع. يوم الإثنين... ستقترح الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا على الأمم المتحدة ينبغي على جميع أعضاء الأمم المتحدة دعمه".
https://sarabic.ae/20250222/إعلام-واشنطن-تريد-عرقلة-قرار-أوكراني-مناهض-لموسكو-في-الأمم-المتحدة-1098069341.html
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روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا

17:37 GMT 22.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الجمعة، للتأكيد على التزام الرئيس ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "هذا الاتصال هو الأحدث من بين عدة اتصالات رفيعة المستوى بين قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا، من أجل تحقيق سلام دائم".

دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدة
16:54 GMT
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم قرارا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وكتب روبيو على منصة "إكس": "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بإنهاء الصراع. يوم الإثنين... ستقترح الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا على الأمم المتحدة ينبغي على جميع أعضاء الأمم المتحدة دعمه".
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