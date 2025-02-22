https://sarabic.ae/20250222/إعلام-واشنطن-تريد-عرقلة-قرار-أوكراني-مناهض-لموسكو-في-الأمم-المتحدة-1098069341.html
إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدة
إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر، أن واشنطن تعتزم التوصل إلى عرقلة القرار الأوكراني ضد موسكو في الأمم المتحدة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T16:54+0000
2025-02-22T16:54+0000
2025-02-22T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت المجلة، أنه "تحاول الولايات المتحدة منع صدور قرار أوكراني في الأمم المتحدة يدين روسيا".الجدير بالذكر أنه، يوم الخميس، وللمرة الأولى منذ بداية العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة في رعاية مشروع قرار مناهض لروسيا للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250222/باحث-في-العلاقات-الدولية-بوتين-يعزز-الاستقلالية-التكنولوجية-لروسيا-وترامب-يسعى-للتقارب--1098067724.html
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روسيا
إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدة
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر، أن واشنطن تعتزم التوصل إلى عرقلة القرار الأوكراني ضد موسكو في الأمم المتحدة.
وأضافت المجلة، أنه "تحاول الولايات المتحدة منع صدور قرار أوكراني في الأمم المتحدة يدين روسيا".
وبحسب الصحيفة، حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب أعضاء الأمم المتحدةعلى دعم مشروع قرارها بدلا من ذلك.
الجدير بالذكر أنه، يوم الخميس، وللمرة الأولى منذ بداية العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة في رعاية مشروع قرار مناهض لروسيا للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.