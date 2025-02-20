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ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
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مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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https://sarabic.ae/20250220/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-بوتين-من-أجل-التوصل-إلى-سلام-في-أوكرانيا-1097976289.html
ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا
ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا، مؤكدا أن محادثات السلام في السعودية... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T02:49+0000
2025-02-20T02:49+0000
ترامب
روسيا
سلاح روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تصريحات من قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي: "تحدثت مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا".وأضاف: "أريد إنهاء الحروب بسرعة وأشكر السعودية على دورها في محادثات السلام مع روسيا"، واصفا مباحثات السلام بـ"التاريخية" وبأنها كانت خطوة كبيرة.وأمس، اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات ناجحة" مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، متهمًا فلاديمير زيلينسكي بالتسبب في تدمير أوكرانيا، ومتهمًا سلفه جو بايدن وأوروبا برفض السلام.وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن ترامب وإدارة ترامب وحدهما يمكنهما فعله. بايدن لم يحاول قط، وأوروبا رفضت تحقيق السلام، و[فلاديمير] زيلينسكي ربما يكون راغبًا في إبقاء ’قطار الأموال‘ سائرًا".كما اتهم ترامب، فلاديمير زيلينسكي، بإهدار أموال المساعدات الأمريكية والتلاعب بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والتسبب في تدمير أوكرانيا، فكتب في منشوره أن "الممثل الهزلي محدود النجاح فلاديمير زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن الانتصار فيها، ولم يكن ضروريًا على الإطلاق أن تبدأ... لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما أنفقت أوروبا بمبلغ 200 مليار دولار، وأموال أوروبا مضمونة فيما لن تحصل الولايات المتحدة على أي شيء بالمقابل... وفوق ذلك، يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها له ’مفقودة‘".وأضاف: "إنه [زيلينسكي] يرفض إجراء انتخابات ويحصل على نتائج منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب ببايدن. إنه ديكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يبقى له بلد. أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داع".واختتمت، عصر أول أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية استضافتها العاصمة السعودية (الرياض)، وجرت في قصر الدرعية الملكي بالرياض، حيث يتم تقليديًا استقبال الوفود الرسمية والضيوف الأجانب.ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي، إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضًا على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كقوتين نوويتين.وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر مستقبلًا في استئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تريد إنهاءً دائمًا للصراع الأوكراني، وليس تعليقًا مؤقتًا.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات في الرياض، "يجب أن تكون هذه نهاية دائمة للحرب وليس وقفًا مؤقتًا كما رأينا في الماضي. إنهاء الصراع في أوكرانيا سيفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة".ولفت روبيو إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل عادل وعدم السماح باستئنافه "خلال عامين أو ثلاثة أعوام".
https://sarabic.ae/20250220/ترامب-زيلينسكي-نجح-في-التلاعب-ببايدن-وإدارته-وإن-واشنطن-تريد-السلام-1097975843.html
https://sarabic.ae/20250219/الكرملين-يكشف-عن-تفاصيل-حول-لقاء-بوتين-وترامب-1097968571.html
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ترامب, روسيا, سلاح روسيا
ترامب, روسيا, سلاح روسيا

ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا

02:49 GMT 20.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا، مؤكدا أن محادثات السلام في السعودية كانت تاريخية وخطوة كبيرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تصريحات من قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي: "تحدثت مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
ترامب: زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارته وإن واشنطن تريد السلام
00:56 GMT
وأضاف: "أريد إنهاء الحروب بسرعة وأشكر السعودية على دورها في محادثات السلام مع روسيا"، واصفا مباحثات السلام بـ"التاريخية" وبأنها كانت خطوة كبيرة.
وأمس، اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات ناجحة" مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، متهمًا فلاديمير زيلينسكي بالتسبب في تدمير أوكرانيا، ومتهمًا سلفه جو بايدن وأوروبا برفض السلام.
وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن ترامب وإدارة ترامب وحدهما يمكنهما فعله. بايدن لم يحاول قط، وأوروبا رفضت تحقيق السلام، و[فلاديمير] زيلينسكي ربما يكون راغبًا في إبقاء ’قطار الأموال‘ سائرًا".
كما اتهم ترامب، فلاديمير زيلينسكي، بإهدار أموال المساعدات الأمريكية والتلاعب بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والتسبب في تدمير أوكرانيا، فكتب في منشوره أن "الممثل الهزلي محدود النجاح فلاديمير زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن الانتصار فيها، ولم يكن ضروريًا على الإطلاق أن تبدأ... لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما أنفقت أوروبا بمبلغ 200 مليار دولار، وأموال أوروبا مضمونة فيما لن تحصل الولايات المتحدة على أي شيء بالمقابل... وفوق ذلك، يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها له ’مفقودة‘".
وأضاف: "إنه [زيلينسكي] يرفض إجراء انتخابات ويحصل على نتائج منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب ببايدن. إنه ديكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يبقى له بلد. أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داع".
واختتمت، عصر أول أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية استضافتها العاصمة السعودية (الرياض)، وجرت في قصر الدرعية الملكي بالرياض، حيث يتم تقليديًا استقبال الوفود الرسمية والضيوف الأجانب.
ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي، إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
الكرملين يكشف عن تفاصيل حول لقاء بوتين وترامب
أمس, 17:02 GMT
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضًا على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كقوتين نوويتين.
وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر مستقبلًا في استئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تريد إنهاءً دائمًا للصراع الأوكراني، وليس تعليقًا مؤقتًا.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات في الرياض، "يجب أن تكون هذه نهاية دائمة للحرب وليس وقفًا مؤقتًا كما رأينا في الماضي. إنهاء الصراع في أوكرانيا سيفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة".
ولفت روبيو إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل عادل وعدم السماح باستئنافه "خلال عامين أو ثلاثة أعوام".
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