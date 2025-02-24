ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-ممكنة-في-الأسابيع-المقبلة-1098138170.html
ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة
ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:01+0000
2025-02-24T19:01+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_943f9335b7ba8fa11d61b2b6e8ba0a65.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع".وأوضح ترامب أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز المواجهة بين البلدين ويؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بمثل هذا السيناريو.وقال: "هذا الأمر سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم حله، وسوف يأتي وقت لن يتوقف فيه الأمر عند هاتين الدولتين فقط، العديد من الدول الأخرى متورطة بالفعل في الصراع... ولن نسمح بحدوث هذا".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_22:0:1087:799_1920x0_80_0_0_208297ce31fc2f2326bf2a730381c20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة

19:01 GMT 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع".

وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".

وأوضح ترامب أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز المواجهة بين البلدين ويؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بمثل هذا السيناريو.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
17:45 GMT
وقال: "هذا الأمر سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم حله، وسوف يأتي وقت لن يتوقف فيه الأمر عند هاتين الدولتين فقط، العديد من الدول الأخرى متورطة بالفعل في الصراع... ولن نسمح بحدوث هذا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا وروسيا.

وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقارب
نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала