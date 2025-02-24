https://sarabic.ae/20250224/ترامب-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-ممكنة-في-الأسابيع-المقبلة-1098138170.html
ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة
ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T19:01+0000
2025-02-24T19:01+0000
2025-02-24T19:01+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع".وأوضح ترامب أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز المواجهة بين البلدين ويؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بمثل هذا السيناريو.وقال: "هذا الأمر سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم حله، وسوف يأتي وقت لن يتوقف فيه الأمر عند هاتين الدولتين فقط، العديد من الدول الأخرى متورطة بالفعل في الصراع... ولن نسمح بحدوث هذا".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: تسوية الصراع في أوكرانيا ممكنة في الأسابيع المقبلة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع".
وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".
وأوضح ترامب أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز المواجهة بين البلدين ويؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بمثل هذا السيناريو.
وقال: "هذا الأمر سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم حله، وسوف يأتي وقت لن يتوقف فيه الأمر عند هاتين الدولتين فقط، العديد من الدول الأخرى متورطة بالفعل في الصراع... ولن نسمح بحدوث هذا".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا وروسيا.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.