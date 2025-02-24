https://sarabic.ae/20250224/ترامب-أجري-محادثات-مع-بوتين-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-ومتابعة-مشاريع-اقتصادية-كبرى-1098136205.html
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب، وكذلك بشأن صفقات التنمية الاقتصادية الكبرى التي سيتم إبرامها بين الولايات المتحدة وروسيا".وفي الوقت ذاته، كرر ترامب أطروحته القائلة بأن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبدا" لو كان ترامب على رأس البيت الأبيض في الوقت الذي بدأ فيه الصراع.وقال بيسكوف: "هنا، يجري حوار بين رئيسين بارزين حقًا. وهذا أمر واعد. ومن المهم ألا يتعارض أي شيء مع تنفيذ إرادتهما السياسية".ويوم السبت الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الاستعدادات للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جارية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة.وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-بوتين-وترامب-رئيسان-مميزان-لذلك-سيكون-حوارهما-واعدا-1098084373.html
https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-بوتين-وترامب-رئيسان-مميزان-لذلك-سيكون-حوارهما-واعدا-1098084373.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
17:45 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 17:46 GMT 24.02.2025)
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى بين أمريكا وروسيا.
وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب، وكذلك بشأن صفقات التنمية الاقتصادية الكبرى التي سيتم إبرامها بين الولايات المتحدة وروسيا".
وأكد ترامب أن "المحادثات تسير بشكل جيد للغاية".
وفي الوقت ذاته، كرر ترامب أطروحته القائلة بأن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبدا" لو كان ترامب على رأس البيت الأبيض في الوقت الذي بدأ فيه الصراع.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من القادة العالميين البارزين، وبالتالي فإن حوارهما سيكون واعدا.
وقال بيسكوف: "هنا، يجري حوار بين رئيسين بارزين حقًا. وهذا أمر واعد. ومن المهم ألا يتعارض أي شيء مع تنفيذ إرادتهما السياسية".
ويوم السبت الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الاستعدادات للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جارية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.