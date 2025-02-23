https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-بوتين-وترامب-رئيسان-مميزان-لذلك-سيكون-حوارهما-واعدا-1098084373.html

الكرملين: بوتين وترامب رئيسان مميزان لذلك سيكون حوارهما واعدا

الكرملين: بوتين وترامب رئيسان مميزان لذلك سيكون حوارهما واعدا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من القادة العالميين... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T10:58+0000

2025-02-23T10:58+0000

2025-02-23T10:58+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف: "هنا، يجري حوار بين رئيسين بارزين حقًا. وهذا أمر واعد. ومن المهم ألا يتعارض أي شيء مع تنفيذ إرادتهما السياسية".وأكد أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا.وأشار إلى أن أي رئيس لن يتسامح مع مثل هذا الموقف تجاه نفسه، كما أن فريق الرئيس ترامب ومساعديه لن يتسامحوا أيضًا مع مثل هذا الموقف تجاه رئيسهم.وأضاف: "فاز الرئيس ترامب في الانتخابات بنتيجة فريدة من نوعها في أمريكا، حتى في الولايات المتأرجحة. فالرئيس ترامب لديه سيطرة حزبية في كلا المجلسين. وهذا يعني، من حيث استقرار سلطته، وقوته، أنه رئيس فريد من نوعه تمامًا للولايات المتحدة الأمريكية".ويوم أمس السبت، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الاستعدادات للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جارية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة.وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة

https://sarabic.ae/20250222/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-المحادثات-العملية-مع-واشنطن-وترحب-بتغيير-لهجتها-1098052839.html

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