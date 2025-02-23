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https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-بوتين-وترامب-رئيسان-مميزان-لذلك-سيكون-حوارهما-واعدا-1098084373.html
الكرملين: بوتين وترامب رئيسان مميزان لذلك سيكون حوارهما واعدا
الكرملين: بوتين وترامب رئيسان مميزان لذلك سيكون حوارهما واعدا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من القادة العالميين... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T10:58+0000
2025-02-23T10:58+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "هنا، يجري حوار بين رئيسين بارزين حقًا. وهذا أمر واعد. ومن المهم ألا يتعارض أي شيء مع تنفيذ إرادتهما السياسية".وأكد أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا.وأشار إلى أن أي رئيس لن يتسامح مع مثل هذا الموقف تجاه نفسه، كما أن فريق الرئيس ترامب ومساعديه لن يتسامحوا أيضًا مع مثل هذا الموقف تجاه رئيسهم.وأضاف: "فاز الرئيس ترامب في الانتخابات بنتيجة فريدة من نوعها في أمريكا، حتى في الولايات المتأرجحة. فالرئيس ترامب لديه سيطرة حزبية في كلا المجلسين. وهذا يعني، من حيث استقرار سلطته، وقوته، أنه رئيس فريد من نوعه تمامًا للولايات المتحدة الأمريكية".ويوم أمس السبت، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الاستعدادات للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جارية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة.وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
https://sarabic.ae/20250222/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-المحادثات-العملية-مع-واشنطن-وترحب-بتغيير-لهجتها-1098052839.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكرملين: بوتين وترامب رئيسان مميزان لذلك سيكون حوارهما واعدا

10:58 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Sergei Guneev / الانتقال إلى بنك الصور قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017
 قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Sergei Guneev
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من القادة العالميين البارزين، وبالتالي فإن حوارهما سيكون واعدا.
وقال بيسكوف: "هنا، يجري حوار بين رئيسين بارزين حقًا. وهذا أمر واعد. ومن المهم ألا يتعارض أي شيء مع تنفيذ إرادتهما السياسية".

وفي مقابلة مع برنامج "موسكو- الكرملين"، قال بيسكوف: "من المهم بالنسبة لنا ألا يمنعنا أي شيء من تنفيذ هذه الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين، للتوصل إلى عملية التنظيم السلمي (بشأن أوكرانيا)".

وأكد أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا.

ويعتقد بيسكوف أن رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقه على التصريحات غير الصحيحة لفلاديمير زيلينسكي، أمر مفهوم تماما.

وأشار إلى أن أي رئيس لن يتسامح مع مثل هذا الموقف تجاه نفسه، كما أن فريق الرئيس ترامب ومساعديه لن يتسامحوا أيضًا مع مثل هذا الموقف تجاه رئيسهم.
وأضاف: "فاز الرئيس ترامب في الانتخابات بنتيجة فريدة من نوعها في أمريكا، حتى في الولايات المتأرجحة. فالرئيس ترامب لديه سيطرة حزبية في كلا المجلسين. وهذا يعني، من حيث استقرار سلطته، وقوته، أنه رئيس فريد من نوعه تمامًا للولايات المتحدة الأمريكية".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها
أمس, 02:46 GMT
ويوم أمس السبت، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الاستعدادات للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جارية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة.

وجرت المحادثات الروسية - الأمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقارب
نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
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