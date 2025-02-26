https://sarabic.ae/20250226/ترامب-بوتين-شخص-ذكي-للغاية-1098208720.html
ترامب: يجب على أوكرانيا أن تنسى مسألة انضمامها إلى حلف الناتو
ترامب: يجب على أوكرانيا أن تنسى مسألة انضمامها إلى حلف الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا "يمكنها أن تنسى" احتمال انضمامها لحلف شمال الأطلسي كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T17:50+0000
2025-02-26T17:50+0000
2025-02-26T19:02+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن التنازلات المستقبلية التي سيتعين على أوكرانيا تقديمها: "أستطيع ان أقول لكم (للأوكرانيين) إنه يمكنكم أن تنسوا الناتو. أعتقد أن هذا هو الأمر الذي بدأ كل شيء بسببه".وتابع: "لن أقدم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا بل أوروبا ستفعل ذلك".وأشار إلى أن "أوروبا ستراقب عن كثب، بريطانيا وفرنسا تطوعتا لإرسال قوات حفظ السلام".وأوضح أن إدارته ستعلن قريبا جدا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.وقال: "سنعلن عنها قريبا جدا وستكون بنسبة 25 بالمئة بشكل عام وستكون على السيارات وكل الأشياء".وأشار ترامب إلى أنه يعول على التوصل إلى اتفاق مع بوتين لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه لا يستطيع ضمان نجاحه.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في أوكرانيا، لا تتضمن التزامات أمريكية بإرسال قوات إلى المنطقة، أو تقديم المساعدة في حالة وقوع أعمال عسكرية.ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصر في محادثة مع ترامب، خلال زيارته لواشنطن، على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: يجب على أوكرانيا أن تنسى مسألة انضمامها إلى حلف الناتو
17:50 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 19:02 GMT 26.02.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا "يمكنها أن تنسى" احتمال انضمامها لحلف شمال الأطلسي كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن التنازلات المستقبلية التي سيتعين على أوكرانيا تقديمها: "أستطيع ان أقول لكم (للأوكرانيين) إنه يمكنكم أن تنسوا الناتو. أعتقد أن هذا هو الأمر الذي بدأ كل شيء بسببه".
وأضاف: "الهدف الأول هو إيقاف القتل في أوكرانيا لا أريد أن أرى هذا العدد الكبير من الناس يقتلون، أريد نهاية المذابح، والهدف الثاني هو إعادة الأموال، أنفقنا 350 مليار دولار وأوروبا أنفقت 100 مليار دولار وهم يستعيدون أموالهم ونحن لا، الاتفاق سيعيد لنا أموالنا".
وتابع: "لن أقدم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا بل أوروبا ستفعل ذلك".
وأشار إلى أن "أوروبا ستراقب عن كثب، بريطانيا وفرنسا تطوعتا لإرسال قوات حفظ السلام".
وقال: "أعلم أن بريطانيا وفرنسا قالتا إنهما تتطوعان لإرسال ما تسمى قوات حفظ سلام إلى هناك (إلى أوكرانيا) وأعتقد أن هذا أمر جيد".
وأوضح أن إدارته ستعلن قريبا جدا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.
وقال: "سنعلن عنها قريبا جدا وستكون بنسبة 25 بالمئة بشكل عام وستكون على السيارات وكل الأشياء".
ووصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "رجل ذكي للغاية" وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وأشار ترامب إلى أنه يعول على التوصل إلى اتفاق مع بوتين لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه لا يستطيع ضمان نجاحه.
وأوضح أن الولايات المتحدة مهتمة بالاستثمارات من الصين والعكس صحيح، لكنها لن تسمح لبكين بالحصول على مزايا أحادية الجانب، مشيرا إلى الولايات المتحدة تتوقع في عهد ترامب بناء "علاقات ممتازة" مع الصين وروسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في أوكرانيا، لا تتضمن التزامات أمريكية بإرسال قوات إلى المنطقة، أو تقديم المساعدة في حالة وقوع أعمال عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصر في محادثة مع ترامب، خلال زيارته لواشنطن، على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم.