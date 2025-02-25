https://sarabic.ae/20250225/ترامب-رفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سيحدث-في-وقت-ما-1098179062.html
ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف ترفع في وقت ما. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T23:16+0000
2025-02-25T23:16+0000
2025-02-25T23:16+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن احتمالات رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا: "لا، لم نرفع أي عقوبات عن أحد".وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف ترفع في وقت ما.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن احتمالات رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا: "لا، لم نرفع أي عقوبات عن أحد".
وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس
لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.