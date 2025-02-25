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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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شؤون عسكرية
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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لقاء سبوتنيك
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
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ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف ترفع في وقت ما. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T23:16+0000
2025-02-25T23:16+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن احتمالات رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا: "لا، لم نرفع أي عقوبات عن أحد".وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما

23:16 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف ترفع في وقت ما.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن احتمالات رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا: "لا، لم نرفع أي عقوبات عن أحد".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا
23:08 GMT
وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
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