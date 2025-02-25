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ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا
ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T23:08+0000
2025-02-25T23:10+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيمانويل ماكرون
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موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين من المكتب البيضاوي عندما سئل عن صفقة المعادن مع أوكرانيا: "أود شراء المعادن والأراضي الروسية إذا استطعنا. لديهم أيضًا معادن نادرة جيدة جدًا. كلاهما ينتجان، كما أود أن أقول، النفط والغاز. انظر، هذا رائع، إنه رائع لروسيا، لأننا نستطيع عقد صفقات ستستخدم أراضي ثمينة للغاية وغير مستغلة بشكل كافٍ. شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث".وأضاف ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".وأمس، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة.وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.ويعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن هذا الاتفاق سيكون فرصة لتحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاق وافق عليه وزراء العدل والاقتصاد والخارجية، ويفتح الباب أمام احتمال سفر فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة لحضور حفل توقيع الاتفاق مع ترامب.ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الاتفاق يشمل تطوير الموارد الطبيعية بشكل مشترك، بما في ذلك النفط والغاز، مع إنشاء صندوق تحصل كييف على 50% من إيراداته، ومن المقرر استخدام موارد الصندوق للاستثمار في مشاريع بأوكرانيا.بدورها، ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مسؤول أوكراني، أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في واشنطن يوم 28 فبراير الجاري.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أوائل فبراير الجاري، أن واشنطن تأمل من كييف تقديم ضمانات بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في 14 فبراير، نقلًا عن أعضاء في الكونغرس، أن مسؤولين أمريكيين عرضوا على زيلينسكي خلال لقاء ميونيخ التوقيع على وثيقة بالموافقة على نقل حقوق استثمار 50% من موارد الفلزات المتبقية في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.وأعلن زيلينسكي في اليوم التالي أنه رفض الموافقة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بالتوقيع على الاتفاق.فيما أعلن ترامب، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن لقاء محتمل خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل مع زيلينسكي من أجل توقيع اتفاقية الاستفادة من الموارد الطبيعية والمعادن النادرة الأوكرانية.
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ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيمانويل ماكرون
ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيمانويل ماكرون

ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا

23:08 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 23:10 GMT 25.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب للصحافيين من المكتب البيضاوي عندما سئل عن صفقة المعادن مع أوكرانيا: "أود شراء المعادن والأراضي الروسية إذا استطعنا. لديهم أيضًا معادن نادرة جيدة جدًا. كلاهما ينتجان، كما أود أن أقول، النفط والغاز. انظر، هذا رائع، إنه رائع لروسيا، لأننا نستطيع عقد صفقات ستستخدم أراضي ثمينة للغاية وغير مستغلة بشكل كافٍ. شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث".
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وأضاف ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".
وأمس، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة.
وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.
ويعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن هذا الاتفاق سيكون فرصة لتحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاق وافق عليه وزراء العدل والاقتصاد والخارجية، ويفتح الباب أمام احتمال سفر فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة لحضور حفل توقيع الاتفاق مع ترامب.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الاتفاق يشمل تطوير الموارد الطبيعية بشكل مشترك، بما في ذلك النفط والغاز، مع إنشاء صندوق تحصل كييف على 50% من إيراداته، ومن المقرر استخدام موارد الصندوق للاستثمار في مشاريع بأوكرانيا.
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بدورها، ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مسؤول أوكراني، أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في واشنطن يوم 28 فبراير الجاري.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أوائل فبراير الجاري، أن واشنطن تأمل من كييف تقديم ضمانات بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في 14 فبراير، نقلًا عن أعضاء في الكونغرس، أن مسؤولين أمريكيين عرضوا على زيلينسكي خلال لقاء ميونيخ التوقيع على وثيقة بالموافقة على نقل حقوق استثمار 50% من موارد الفلزات المتبقية في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.
وأعلن زيلينسكي في اليوم التالي أنه رفض الموافقة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بالتوقيع على الاتفاق.
فيما أعلن ترامب، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن لقاء محتمل خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل مع زيلينسكي من أجل توقيع اتفاقية الاستفادة من الموارد الطبيعية والمعادن النادرة الأوكرانية.
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