https://sarabic.ae/20250223/أوروبا-تترقب-موقف-ترامب-خطة-بريطانية---فرنسية-لنشر-30-ألف-جندي-في-أوكرانيا-1098079241.html
أوروبا تترقب موقف ترامب.. خطة بريطانية - فرنسية لنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا
أوروبا تترقب موقف ترامب.. خطة بريطانية - فرنسية لنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، استنادًا إلى مصادر في الأوساط السياسية الأوروبية، أن بريطانيا وفرنسا، تدرسان إمكانية نشر ما يقارب من 30 ألف جندي ضمن قوات "حفظ... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T08:02+0000
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وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مشروط بالتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبعدها ستعتمد باريس ولندن، على الدعم العسكري الأمريكي لتوفير الحماية للقوات الدولية المشاركة في المهمة.كما أوضحت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في أوروبا، قد تُستخدم لدعم هذه المبادرة.ووفقا للصحيفة، ترتبط فرص نجاح هذه الخطة بشكل كبير بقدرة القادة الأوروبيين على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم نشر قوات "حفظ السلام".وأكدت ليفيت أن "الإدارة الأمريكية تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي، مايك والتز، بلا توقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة".وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، واتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.
https://sarabic.ae/20250222/إيلون-ماسك-زيلينسكي-لم-يعد-رئيسا-لأوكرانيا-1098071354.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
أوروبا تترقب موقف ترامب.. خطة بريطانية - فرنسية لنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، استنادًا إلى مصادر في الأوساط السياسية الأوروبية، أن بريطانيا وفرنسا، تدرسان إمكانية نشر ما يقارب من 30 ألف جندي ضمن قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مشروط بالتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبعدها ستعتمد باريس ولندن
، على الدعم العسكري الأمريكي لتوفير الحماية للقوات الدولية المشاركة في المهمة.
كما أوضحت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في أوروبا
، قد تُستخدم لدعم هذه المبادرة.
ووفقا للصحيفة، ترتبط فرص نجاح هذه الخطة بشكل كبير بقدرة القادة الأوروبيين على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم نشر قوات "حفظ السلام".
وفي سياق متصل، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس ترامب، واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا، خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت ليفيت أن "الإدارة الأمريكية تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي، مايك والتز، بلا توقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة".
وأضافت أن "ترامب يسعى لتحقيق السلام"، مشددةً على أن "هذا هو هدفه الأساسي في المرحلة الحالية".
وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، واتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.