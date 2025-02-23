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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/أوروبا-تترقب-موقف-ترامب-خطة-بريطانية---فرنسية-لنشر-30-ألف-جندي-في-أوكرانيا-1098079241.html
أوروبا تترقب موقف ترامب.. خطة بريطانية - فرنسية لنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا
أوروبا تترقب موقف ترامب.. خطة بريطانية - فرنسية لنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، استنادًا إلى مصادر في الأوساط السياسية الأوروبية، أن بريطانيا وفرنسا، تدرسان إمكانية نشر ما يقارب من 30 ألف جندي ضمن قوات "حفظ... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T08:02+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مشروط بالتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبعدها ستعتمد باريس ولندن، على الدعم العسكري الأمريكي لتوفير الحماية للقوات الدولية المشاركة في المهمة.كما أوضحت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في أوروبا، قد تُستخدم لدعم هذه المبادرة.ووفقا للصحيفة، ترتبط فرص نجاح هذه الخطة بشكل كبير بقدرة القادة الأوروبيين على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم نشر قوات "حفظ السلام".وأكدت ليفيت أن "الإدارة الأمريكية تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي، مايك والتز، بلا توقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة".وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، واتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.
https://sarabic.ae/20250222/إيلون-ماسك-زيلينسكي-لم-يعد-رئيسا-لأوكرانيا-1098071354.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار

أوروبا تترقب موقف ترامب.. خطة بريطانية - فرنسية لنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا

08:02 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
/
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تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، استنادًا إلى مصادر في الأوساط السياسية الأوروبية، أن بريطانيا وفرنسا، تدرسان إمكانية نشر ما يقارب من 30 ألف جندي ضمن قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مشروط بالتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبعدها ستعتمد باريس ولندن، على الدعم العسكري الأمريكي لتوفير الحماية للقوات الدولية المشاركة في المهمة.
كما أوضحت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في أوروبا، قد تُستخدم لدعم هذه المبادرة.
ووفقا للصحيفة، ترتبط فرص نجاح هذه الخطة بشكل كبير بقدرة القادة الأوروبيين على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم نشر قوات "حفظ السلام".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيلون ماسك: زيلينسكي لم يعد رئيسا لأوكرانيا
أمس, 18:31 GMT

وفي سياق متصل، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس ترامب، واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا، خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت ليفيت أن "الإدارة الأمريكية تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي، مايك والتز، بلا توقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة".

وأضافت أن "ترامب يسعى لتحقيق السلام"، مشددةً على أن "هذا هو هدفه الأساسي في المرحلة الحالية".

وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، واتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.
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