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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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إعلام غربي يكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا
إعلام غربي يكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في أوكرانيا، لا تتضمن التزامات أمريكية بإرسال قوات إلى المنطقة، أو... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T07:09+0000
2025-02-26T07:09+0000
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصر في محادثة مع ترامب، خلال زيارته لواشنطن، على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم القوات التي تريد باريس ولندن إرسالها إلى أوكرانيا في حالة التوصل إلى تسوية.وأضاف المصدر أن ترامب كان منفتحا على الفكرة، وأن الرئيس الفرنسي غادر واشنطن، معتقدا أنه توصل إلى تفاهم مع نظيره الأمريكي.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، أنه يؤيد استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا.وأوضح ماكرون، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أنه ستتم مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا في الوقت المحدد، وأن "الأوروبين يعملون من أجل أمنهم الجماعي".ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-رفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سيحدث-في-وقت-ما-1098179062.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي يكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا

07:09 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في أوكرانيا، لا تتضمن التزامات أمريكية بإرسال قوات إلى المنطقة، أو تقديم المساعدة في حالة وقوع أعمال عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصر في محادثة مع ترامب، خلال زيارته لواشنطن، على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم القوات التي تريد باريس ولندن إرسالها إلى أوكرانيا في حالة التوصل إلى تسوية.
وأضاف المصدر أن ترامب كان منفتحا على الفكرة، وأن الرئيس الفرنسي غادر واشنطن، معتقدا أنه توصل إلى تفاهم مع نظيره الأمريكي.
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
أمس, 23:16 GMT
وعلى الرغم من أن ماكرون يعتقد أن لديه تفاهما مع ترامب، إلا أن المسؤول في البيت الأبيض، قال إن اتفاق السلام الذي يعكف ترامب على صياغته، لن يتضمن ضمانات للمساعدة العسكرية في المستقبل، أو أي التزام بإرسال قوات أمريكية إلى المنطقة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، أنه يؤيد استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا.
وأوضح ماكرون، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أنه ستتم مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا في الوقت المحدد، وأن "الأوروبين يعملون من أجل أمنهم الجماعي".
ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا
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