https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html

إعلام غربي يكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا

إعلام غربي يكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في أوكرانيا، لا تتضمن التزامات أمريكية بإرسال قوات إلى المنطقة، أو... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T07:09+0000

2025-02-26T07:09+0000

2025-02-26T07:09+0000

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصر في محادثة مع ترامب، خلال زيارته لواشنطن، على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم القوات التي تريد باريس ولندن إرسالها إلى أوكرانيا في حالة التوصل إلى تسوية.وأضاف المصدر أن ترامب كان منفتحا على الفكرة، وأن الرئيس الفرنسي غادر واشنطن، معتقدا أنه توصل إلى تفاهم مع نظيره الأمريكي.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، أنه يؤيد استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا.وأوضح ماكرون، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أنه ستتم مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا في الوقت المحدد، وأن "الأوروبين يعملون من أجل أمنهم الجماعي".ترامب: أمريكا ترغب في شراء الموارد الطبيعية من روسيا وليس فقط من أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250225/ترامب-رفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سيحدث-في-وقت-ما-1098179062.html

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