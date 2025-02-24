ماكرون: باريس تؤيد استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
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تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250224/ماكرون-يعلن-تأييده-استئناف-الحوار-بشأن-أوكرانيا-مع-بوتين-1098142521.html
ماكرون: باريس تؤيد استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا
ماكرون: باريس تؤيد استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يؤيد استئناف الحوار بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T21:00+0000
2025-02-24T21:30+0000
روسيا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأوضح، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن ستتم مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت المحدد، وأن الأوروبين يعملون من أجل أمنهم الجماعي.وأكد ماكرون استحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة لأنها خطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأضاف: "هذه القضية يجب أن تصبح جزءا من محادثات السلام بشأن أوكرانيا".وتابع: "باريس ولندن وضعتا ضمانات أمنية لكييف قد تشمل إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، لكنه ليس من الضروري أن يكونوا على خط المواجهة".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
https://sarabic.ae/20250223/ويتكوف-عودة-الشركات-الأمريكية-إلى-روسيا-ممكنة-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سلام-في-أوكرانيا-1098097572.html
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روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

ماكرون: باريس تؤيد استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

21:00 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 21:30 GMT 24.02.2025)
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يؤيد استئناف الحوار بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن ستتم مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت المحدد، وأن الأوروبين يعملون من أجل أمنهم الجماعي.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن: عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ممكنة بمجرد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
أمس, 16:26 GMT
وأكد ماكرون استحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة لأنها خطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأضاف: "هذه القضية يجب أن تصبح جزءا من محادثات السلام بشأن أوكرانيا".
وتابع: "باريس ولندن وضعتا ضمانات أمنية لكييف قد تشمل إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، لكنه ليس من الضروري أن يكونوا على خط المواجهة".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون
17 مارس 2024, 23:19 GMT
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
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