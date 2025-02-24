https://sarabic.ae/20250224/ماكرون-يعلن-تأييده-استئناف-الحوار-بشأن-أوكرانيا-مع-بوتين-1098142521.html

ماكرون: باريس تؤيد استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

ماكرون: باريس تؤيد استئناف الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يؤيد استئناف الحوار بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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وأوضح، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن ستتم مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت المحدد، وأن الأوروبين يعملون من أجل أمنهم الجماعي.وأكد ماكرون استحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة لأنها خطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأضاف: "هذه القضية يجب أن تصبح جزءا من محادثات السلام بشأن أوكرانيا".وتابع: "باريس ولندن وضعتا ضمانات أمنية لكييف قد تشمل إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، لكنه ليس من الضروري أن يكونوا على خط المواجهة".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

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روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا