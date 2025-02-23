https://sarabic.ae/20250223/ويتكوف-عودة-الشركات-الأمريكية-إلى-روسيا-ممكنة-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سلام-في-أوكرانيا-1098097572.html
واشنطن: عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ممكنة بمجرد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
واشنطن: عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ممكنة بمجرد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الشركات الأمريكية ستتمكن من العودة إلى السوق الروسية بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام بشأن... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T16:26+0000
2025-02-23T16:26+0000
2025-02-23T16:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "من الواضح أنه سيكون هناك توقع بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق سلام فستكون الشركات الأمريكية قادرة على العودة والقيام بأعمال تجارية هناك (في روسيا)".وقال ريشيتنيكوف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أثناء زيارته لميانمار: "أتاح خروج عدد من العلامات التجارية الأجنبية فرصًا فريدة لرواد الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، حيث استغلوا هذه الفرص بالكامل، وبفضل إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكن المصنعون المحليون من زيادة إمداداتهم من السلع والخدمات بسرعة".كما أوضح أنه، في الوقت ذاته، يجب مراعاة مصلحة المستهلكين وضمان وجود سوق مفتوحة وتنافسية للحفاظ على انخفاض الأسعار.
https://sarabic.ae/20250223/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-خلال-فترة-وجيزة-1098093109.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ممكنة بمجرد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
16:26 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 16:30 GMT 23.02.2025)
أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الشركات الأمريكية ستتمكن من العودة إلى السوق الروسية بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.
وقال ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "من الواضح أنه سيكون هناك توقع بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق سلام فستكون الشركات الأمريكية قادرة على العودة والقيام بأعمال تجارية هناك (في روسيا)".
وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن متطلبات عودة العلامات التجارية العالمية إلى السوق الروسية ستكون على أساس حماية مصالح الأعمال الروسية وأن التعامل مع الشركات الغربية سيكون مختلفا.
وقال ريشيتنيكوف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أثناء زيارته لميانمار: "أتاح خروج عدد من العلامات التجارية الأجنبية فرصًا فريدة لرواد الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، حيث استغلوا هذه الفرص بالكامل، وبفضل إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكن المصنعون المحليون من زيادة إمداداتهم من السلع والخدمات بسرعة".
وأضاف أن "الشركات الروسية استثمرت بشكل جاد لشغل الفرص التي أصبحت شاغرة بعد مغادرة الشركات الأجنبية البلاد، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها".
كما أوضح أنه، في الوقت ذاته، يجب مراعاة مصلحة المستهلكين وضمان وجود سوق مفتوحة وتنافسية للحفاظ على انخفاض الأسعار.