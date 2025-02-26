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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة عقب لقائه مع أمير قطر... فيديو
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تايوان تستنفر قواتها بعد مناورات صينية بالذخيرة الحية دون سابق إنذار
تايوان تستنفر قواتها بعد مناورات صينية بالذخيرة الحية دون سابق إنذار
سبوتنيك عربي
أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، نشر قواتها الجوية والبحرية والبرية، ردًا على التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين بالذخيرة الحية قرب الجزيرة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الدفاع التايوانية المناورات الصينية بأنها "استفزاز خطير" يهدد الأمن الإقليمي.وأوضح البيان أن الصين قامت بنشر 32 طائرة عسكرية حول الجزيرة، وأجرت مناورات بالذخيرة الحية في منطقة تبعد نحو 40 ميلاً بحريا (74 كيلومترا) عن السواحل الجنوبية لتايوان. وردا على ذلك، أرسلت تايبيه قواتها لمراقبة الوضع والتعامل مع أي تهديد محتمل.كما اتهمت تايوان، الجيش الصيني بتجاهل القوانين الدولية عبر تحديد منطقة تدريب عسكري بشكل أحادي دون تقديم أي تحذير مسبق، مما شكل تهديدا مباشرا لحركة الطيران المدني والملاحة البحرية.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد اللجوء إلى القوة لإعادتها إلى سيادتها.كما تعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تايوان تستنفر قواتها بعد مناورات صينية بالذخيرة الحية دون سابق إنذار

10:04 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Chiang Ying-yingالجيش التايواني
الجيش التايواني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
تابعنا عبر
أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، نشر قواتها الجوية والبحرية والبرية، ردًا على التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين بالذخيرة الحية قرب الجزيرة.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الدفاع التايوانية المناورات الصينية بأنها "استفزاز خطير" يهدد الأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أن الصين قامت بنشر 32 طائرة عسكرية حول الجزيرة، وأجرت مناورات بالذخيرة الحية في منطقة تبعد نحو 40 ميلاً بحريا (74 كيلومترا) عن السواحل الجنوبية لتايوان.
وردا على ذلك، أرسلت تايبيه قواتها لمراقبة الوضع والتعامل مع أي تهديد محتمل.
كما اتهمت تايوان، الجيش الصيني بتجاهل القوانين الدولية عبر تحديد منطقة تدريب عسكري بشكل أحادي دون تقديم أي تحذير مسبق، مما شكل تهديدا مباشرا لحركة الطيران المدني والملاحة البحرية.
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يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد اللجوء إلى القوة لإعادتها إلى سيادتها.
كما تعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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