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https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html
أمريكا تعلن عبور أول سفينتين من مضيق تايوان منذ تنصيب ترامب... والجيش الصيني يعلق
أمريكا تعلن عبور أول سفينتين من مضيق تايوان منذ تنصيب ترامب... والجيش الصيني يعلق
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، "عبور أول سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية من مضيق تايوان"، منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الجيش الصيني، في بيان له تعليقا على الإعلان الأمريكي، إن "عبور السفينتين الأمريكيتين من مضيق تايوان يزيد المخاطر الأمنية"، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تدخل أجنبي ولديه القدرة للحفاظ على سيادة البلاد.وتعهدت الصين، في وقت سابق، بالدفاع بقوة عن سيادتها، وأصرت على أن تايوان جزء "غير قابل للتصرف" من أراضيها، بعد أن قالت الجزيرة إنها "رصدت سفنا حربية صينية وسفن خفر سواحل في مياهها".وحذرت وزارة الخارجية الصينية، تايوان، من أن "السعي إلى الاستقلال بمساعدة أمريكا سيصطدم حتما بالحائط"، ودعت واشنطن إلى "التوقف عن التدخل في الشؤون المتعلقة بتايوان".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20250124/أقصى-قدر-من-الحذر-الصين-تكشف-مضمون-أول-اتصال-بينها-وبين-وزير-خارجية-ترامب-1097122929.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا تعلن عبور أول سفينتين من مضيق تايوان منذ تنصيب ترامب... والجيش الصيني يعلق

07:07 GMT 12.02.2025
© AP Photo / U.S. Pacific Commandمدمرة الصواريخ " Arleigh Burke" الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022
مدمرة الصواريخ Arleigh Burke الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / U.S. Pacific Command
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، "عبور أول سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية من مضيق تايوان"، منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
وقال الجيش الصيني، في بيان له تعليقا على الإعلان الأمريكي، إن "عبور السفينتين الأمريكيتين من مضيق تايوان يزيد المخاطر الأمنية"، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تدخل أجنبي ولديه القدرة للحفاظ على سيادة البلاد.
وتعهدت الصين، في وقت سابق، بالدفاع بقوة عن سيادتها، وأصرت على أن تايوان جزء "غير قابل للتصرف" من أراضيها، بعد أن قالت الجزيرة إنها "رصدت سفنا حربية صينية وسفن خفر سواحل في مياهها".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
"أقصى قدر من الحذر".. الصين تكشف مضمون أول اتصال بينها وبين وزير خارجية ترامب
24 يناير, 18:52 GMT
وحذرت وزارة الخارجية الصينية، تايوان، من أن "السعي إلى الاستقلال بمساعدة أمريكا سيصطدم حتما بالحائط"، ودعت واشنطن إلى "التوقف عن التدخل في الشؤون المتعلقة بتايوان".
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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