https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-الأمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-1097120227.html

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتأمل في حل قضية... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T17:08+0000

2025-01-24T17:08+0000

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن روبيو قوله إن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وتأمل أن يتم حل قضية تايوان سلميا ومقبولا لكلا جانبي مضيق تايوان".وأكدت أن تلك المساعدات تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وسيادتها ومصالحها الأمنية.في وقت تعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر، كما أن بكين نرفض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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