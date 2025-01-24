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وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتأمل في حل قضية... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T17:08+0000
2025-01-24T17:08+0000
العالم
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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن روبيو قوله إن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وتأمل أن يتم حل قضية تايوان سلميا ومقبولا لكلا جانبي مضيق تايوان".وأكدت أن تلك المساعدات تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وسيادتها ومصالحها الأمنية.في وقت تعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر، كما أن بكين نرفض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20250123/الصين-تبدأ-بناء-أول-مطار-على-جزيرة-اصطناعية-في-البحر-فيديو-1097078855.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان

17:08 GMT 24.01.2025
© Getty Images / Alex Wongوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Alex Wong
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتأمل في حل قضية تايوان سلميا.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن روبيو قوله إن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وتأمل أن يتم حل قضية تايوان سلميا ومقبولا لكلا جانبي مضيق تايوان".

وأعربت وزارة الخارجية الصينية، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، عن استيائها من المساعدات العسكرية الأمريكية المستمرة لتايوان وقدمت احتجاجا صارما لواشنطن.

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وأكدت أن تلك المساعدات تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وسيادتها ومصالحها الأمنية.
ويشار إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية وجزيرة تايوان انقطعت، في العام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.
في وقت تعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر، كما أن بكين نرفض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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