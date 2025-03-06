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https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-واحدة-في-شمال-أفريقيا-دون-إرهاب-عام-2024-1098432586.html
دولة عربية واحدة في شمال أفريقيا دون إرهاب عام 2024
دولة عربية واحدة في شمال أفريقيا دون إرهاب عام 2024
سبوتنيك عربي
حصل المغرب من جديد على مكانة متميزة ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، إذ حل ضمن قائمة الدول غير المتأثرة بالإرهاب. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T09:57+0000
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وبحسب المؤشر، نال المغرب درجة صفر في تصنيفه، ما يعني عدم تسجيل أي حوادث إرهابية أو تأثير للإرهاب في البلاد خلال 2024، كما احتل المرتبة 100 عالميا ضمن المؤشر، متقدم بست درجات مقارنة مع العام الماضي.ويُظهر مؤشر الإرهاب العالمي 2025 أن العالم ما زال يشهد تهديدات إرهابية متفاوتة التأثير، اعتبرت منطقة الساحل الأفريقي الأكثر تضررًا من الإرهاب، إذ تُمثل 47% من إجمالي الوفيات الإرهابية عالميًا، وتتصدر بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب، مع ارتفاع عدد الهجمات والضحايا.
https://sarabic.ae/20250225/مسؤول-أمني-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-نتائج-التحقيقات-بشأن-خلية-إرهابية-خططت-لعمليات-خطيرة-1098159257.html
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العالم العربي
العالم العربي

دولة عربية واحدة في شمال أفريقيا دون إرهاب عام 2024

09:57 GMT 06.03.2025
© Unsplash/ Fabien Maurin عناصر أمن يتجولون
عناصر أمن يتجولون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Unsplash/ Fabien Maurin
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حصل المغرب من جديد على مكانة متميزة ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، إذ حل ضمن قائمة الدول غير المتأثرة بالإرهاب.
وبحسب المؤشر، نال المغرب درجة صفر في تصنيفه، ما يعني عدم تسجيل أي حوادث إرهابية أو تأثير للإرهاب في البلاد خلال 2024، كما احتل المرتبة 100 عالميا ضمن المؤشر، متقدم بست درجات مقارنة مع العام الماضي.

وتفوق المغرب الذي لم يسجل أي نشاط إرهابي، على الجزائر، ليبيا، تونس، ومصر، التي حلت جميعها في رتب متقدمة، فيما يعني التقدم في المؤشر تأثيرا إرهابيا أكبر.

المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك - المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
مسؤول أمني مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" نتائج التحقيقات بشأن "خلية إرهابية" خططت لعمليات خطيرة
25 فبراير, 12:33 GMT

وحلت مصر في الرتبة 29 عالميا، ضمن قائمة البلدان التي ما زالت تشهد عمليات إرهابية متفرقة، خاصة في سيناء، رغم الجهود الأمنية المكثفة، بينما جاءت الجزائر ضمن المرتبة 42 عالميا باعتبارها دولة تعرف نشاطا محدودا للجماعات الإرهابية، لكن ما زال فيها تهديدات في بعض المناطق، وحلت تونس في المرتبة 43 عالميا، وليبيا في المرتبة 53، بحسب موقع "هسبريس".

ويُظهر مؤشر الإرهاب العالمي 2025 أن العالم ما زال يشهد تهديدات إرهابية متفاوتة التأثير، اعتبرت منطقة الساحل الأفريقي الأكثر تضررًا من الإرهاب، إذ تُمثل 47% من إجمالي الوفيات الإرهابية عالميًا، وتتصدر بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب، مع ارتفاع عدد الهجمات والضحايا.
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