https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-واحدة-في-شمال-أفريقيا-دون-إرهاب-عام-2024-1098432586.html
دولة عربية واحدة في شمال أفريقيا دون إرهاب عام 2024
دولة عربية واحدة في شمال أفريقيا دون إرهاب عام 2024
سبوتنيك عربي
حصل المغرب من جديد على مكانة متميزة ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، إذ حل ضمن قائمة الدول غير المتأثرة بالإرهاب. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T09:57+0000
2025-03-06T09:57+0000
2025-03-06T09:57+0000
مجتمع
العالم العربي
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وبحسب المؤشر، نال المغرب درجة صفر في تصنيفه، ما يعني عدم تسجيل أي حوادث إرهابية أو تأثير للإرهاب في البلاد خلال 2024، كما احتل المرتبة 100 عالميا ضمن المؤشر، متقدم بست درجات مقارنة مع العام الماضي.ويُظهر مؤشر الإرهاب العالمي 2025 أن العالم ما زال يشهد تهديدات إرهابية متفاوتة التأثير، اعتبرت منطقة الساحل الأفريقي الأكثر تضررًا من الإرهاب، إذ تُمثل 47% من إجمالي الوفيات الإرهابية عالميًا، وتتصدر بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب، مع ارتفاع عدد الهجمات والضحايا.
https://sarabic.ae/20250225/مسؤول-أمني-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-نتائج-التحقيقات-بشأن-خلية-إرهابية-خططت-لعمليات-خطيرة-1098159257.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
دولة عربية واحدة في شمال أفريقيا دون إرهاب عام 2024
حصل المغرب من جديد على مكانة متميزة ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، إذ حل ضمن قائمة الدول غير المتأثرة بالإرهاب.
وبحسب المؤشر، نال المغرب درجة صفر في تصنيفه، ما يعني عدم تسجيل أي حوادث إرهابية
أو تأثير للإرهاب في البلاد خلال 2024، كما احتل المرتبة 100 عالميا ضمن المؤشر، متقدم بست درجات مقارنة مع العام الماضي.
وتفوق المغرب الذي لم يسجل أي نشاط إرهابي، على الجزائر، ليبيا، تونس، ومصر، التي حلت جميعها في رتب متقدمة، فيما يعني التقدم في المؤشر تأثيرا إرهابيا أكبر.
وحلت مصر في الرتبة 29 عالميا، ضمن قائمة البلدان التي ما زالت تشهد عمليات إرهابية متفرقة، خاصة في سيناء، رغم الجهود الأمنية المكثفة، بينما جاءت الجزائر ضمن المرتبة 42 عالميا باعتبارها دولة تعرف نشاطا محدودا للجماعات الإرهابية، لكن ما زال فيها تهديدات في بعض المناطق، وحلت تونس في المرتبة 43 عالميا، وليبيا في المرتبة 53، بحسب موقع "هسبريس".
ويُظهر مؤشر الإرهاب العالمي 2025 أن العالم ما زال يشهد تهديدات إرهابية متفاوتة التأثير، اعتبرت منطقة الساحل الأفريقي
الأكثر تضررًا من الإرهاب، إذ تُمثل 47% من إجمالي الوفيات الإرهابية عالميًا، وتتصدر بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب، مع ارتفاع عدد الهجمات والضحايا.