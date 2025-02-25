https://sarabic.ae/20250225/مسؤول-أمني-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-نتائج-التحقيقات-بشأن-خلية-إرهابية-خططت-لعمليات-خطيرة-1098159257.html

مسؤول أمني مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" نتائج التحقيقات بشأن "خلية إرهابية" خططت لعمليات خطيرة

مسؤول أمني مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" نتائج التحقيقات بشأن "خلية إرهابية" خططت لعمليات خطيرة

سبوتنيك عربي

تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" في الساحل الأفريقي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا)، كانت تخطط لعمليات خطيرة في المغرب. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T12:33+0000

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ووفق البيانات المعلنة: "تضم (الخلية) 12 عنصرا يحملون أسلحة خفيفة، وبيتوا مخططا إرهابيا بالغَ الخطورة يستهدف المغرب، بأمر صدر مِن أعماق الصحراء الكبرى".من ناحيته قال المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، المتحدث باسم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، أن "التحقيقات المنجزة حتى المرحلة الحالية من البحث، مكنت الجهات الأمنية من توقيف 12 عضوا في هذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، كانوا ينشطون في تسعة مدن مغربية وعلى اتصال بقيادي بارز في ولاية الساحل التابعة لتنظيم "داعش"، وهو المسمى عبد الرحمن الصحراوي الليبي، المسؤول عن وحدة العمليات الخارجية بتنظيم داعش".وأوضح أن "الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام تقنية التفجير عن بعد، بدليل العبوات الناسفة المحجوزة والتي كانت موصولة بهواتف محمولة وأجسام متفجرة، فضلا عن تنفيذ تكتيكات الإرهاب الفردي باستخدام أسلحة نارية".وفي وقت سابق، عثر المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأفراد الخلية، استنادا لإحداثيات خاصة بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" (GPS)، كانت بحوزة بعض الموقوفين.وحسب المعطيات الرسمية، تضمن المخبأ، الذي يقع في إقليم الراشيدية (شرقي المغرب)، "شحنة تتكون أسلحة مع مخزنين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات فردية من أنواع مختلفة، وكمية من الذخيرة الحية، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية تصدر في مالي".وتمكنت السلطات المغربية في وقت سابق، من رصد معلومات ميدانية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لخلية "داعش" من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.وأفادت بأن عملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية على الحدود الشرقية للمملكة.وأشارت إلى أن "المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية قد استعان بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية".وفي يناير الماضي، أعلنت السلطات المغربية، أنها تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي وشيك"، كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية داخل البلاد.ونجح الأمن المغربي في اعتقال 4 متطرفين، بينهم 3 أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة).وذكرت السلطات الأمنية أن العملية نُفذت في منطقتين بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، بمشاركة فرق متخصصة، تضمنت القوة الخاصة، وتقنيي الكشف عن المتفجرات والفرق المزودة بكلاب بوليسية، بالإضافة إلى مروحية تابعة للدرك الملكي قامت بتأمين المنطقة.وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء وكميات من المواد الكيميائية والأسمدة، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى معدات أخرى وأشرطة لاصقة.وفي سبتمبر 2024، نجح المغرب وإسبانيا، ، في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" في الساحل، تتكون من 9 عناصر، ثلاثة منهم ينشطون في مناطق مختلفة من المملكة المغربية.وقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، بالتنسيق مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، بهدف تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش".وذكر بلاغ للمكتب المركزي المغربي أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة".وأوضح المكتب أن المناطق المغربية التي ينشط فيها التنظيم هي تطوان والفنيدق وستة بمدريد وإبيزا وسبتة، في وقت أظهرت التحريات الأولية المنجزة أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروجون لفكر تنظيم "داعش".وفي مايو/أيار 2024، أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية من 5 أفراد تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وفي دول عدة)، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لعمليات تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية.

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