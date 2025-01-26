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إجهاض مخطط إرهابي كان في مرحلة التحضير داخل دولة عربية
إجهاض مخطط إرهابي كان في مرحلة التحضير داخل دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي وشيك"، كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية داخل البلاد. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-26T11:36+0000
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وبحسب موقع "هيسبريس"، نجح الأمن المغربي في اعتقال 4 متطرفين، بينهم 3 أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة).وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء وكميات من المواد الكيميائية والأسمدة، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى معدات أخرى وأشرطة لاصقة.كما كشفت التحقيقات أن العناصر الموقوفة كانت تستعد للقيام بتجارب لتحضير متفجرات محلية الصنع قبل تنفيذ عملياتها التخريبية، ومن ثم الالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل.وأوضحت السلطات أن المشتبه فيهم وُضعوا قيد الحراسة والمراقبة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، لمواصلة التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول ارتباطاتهم المحتملة مع شبكات إرهابية دولية.
https://sarabic.ae/20241216/هل-تواجه-دول-المغرب-العربي-مخاطر-تمدد-الإرهاب-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1095847312.html
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أخبار المغرب اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

إجهاض مخطط إرهابي كان في مرحلة التحضير داخل دولة عربية

11:36 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Santi Palacios
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي وشيك"، كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية داخل البلاد.
وبحسب موقع "هيسبريس"، نجح الأمن المغربي في اعتقال 4 متطرفين، بينهم 3 أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة).
وذكرت السلطات الأمنية أن العملية نُفذت في منطقتين بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، بمشاركة فرق متخصصة، تضمنت القوة الخاصة، وتقنيي الكشف عن المتفجرات والفرق المزودة بكلاب بوليسية، بالإضافة إلى مروحية تابعة للدرك الملكي قامت بتأمين المنطقة.
وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء وكميات من المواد الكيميائية والأسمدة، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى معدات أخرى وأشرطة لاصقة.
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وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا "البيعة والولاء" لتنظيم "داعش" الإرهابي، وكانوا يخططون لاستهداف مواقع حيوية بعد إجراء زيارات استطلاعية وتوثيقها بالصور والفيديو.

كما كشفت التحقيقات أن العناصر الموقوفة كانت تستعد للقيام بتجارب لتحضير متفجرات محلية الصنع قبل تنفيذ عملياتها التخريبية، ومن ثم الالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل.
وأوضحت السلطات أن المشتبه فيهم وُضعوا قيد الحراسة والمراقبة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، لمواصلة التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول ارتباطاتهم المحتملة مع شبكات إرهابية دولية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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