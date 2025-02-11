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ممثل روسيا لدى "بريكس" يتحدث عن تطورات انضمام السعودية إلى المجموعة

ممثل روسيا لدى "بريكس" يتحدث عن تطورات انضمام السعودية إلى المجموعة

سبوتنيك عربي

كشف بافيل كنيازيف، سفير المهمات الخاصة لدى الخارجية الروسية، وممثل روسيا الاتحادية لدى مجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، عن تطورات انضمام السعودية إلى مجموعة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T10:45+0000

2025-02-11T10:45+0000

2025-02-11T11:07+0000

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وقال كنيازيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال يتعلق بعضوية السعودية في مجموعة الـ"بريكس"، ومتى ستصبح المملكة من الأعضاء الكاملي العضوية في المجموعة: "تنطلق روسيا من حقيقة انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس" كعضو كامل العضوية، في الأول من يناير(كانون الثاني) 2024. ويشارك زملاء سعوديون في عدد من الفعاليات ويحضرون الاجتماعات، وكانوا حاضرين أيضًا في جلسات التواصل الخارجي (بريكس بلس) في قمة قازان واجتماع وزراء الخارجية، وأفادوا بأنهم يواصلون الإجراءات الداخلية ويناقشون كيفية إضفاء الطابع الرسمي على العضوية في مجموعة "بريكس" وكيفية ارتباط الاتفاقيات القائمة بالتزاماتهم في صيغ أخرى".وأضاف كنيازيف: "نحن هادئون ونحترم حقيقة أنهم بحاجة إلى إجراءات إضافية ووقت إضافي للقيام بذلك. نحن لا نجعل من هذا الأمر مشكلة كبيرة وننتظر بهدوء حتى يتخذوا قرارهم. هم أنفسهم يطلقون على حالتهم اسم الدولة المدعوة، بمعنى ما، فإنهم يظلون على هذه الحالة، على الرغم من أن مثل هذا الشكل غير موجود ولم يتم تقديمه بعد، ونحن على ثقة بأن زملاءنا من المملكة العربية السعودية سوف يتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب".هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، دول مجموعة الـ"بريكس"، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، إذا حاولت استبدال الدولار بعملة جديدة أو أي من العملات الموجودة. هل تعتقد أنه يمكن تنفيذ ذلك أم أن هذه مجرد تهديدات لا أساس لها من الصحة؟وأضاف كنيازيف: "من الصعب إلى حد ما أن نتصور كيف يمكن جمع كل دول مجموعة "بريكس" تحت بنك مركزي واحد وإصدار عملة مشتركة للجميع، وهذا يعني توحيد السياسات الاقتصادية وتوحيد آليات إطلاق عملة موحّدة. ربما تكون هذه مهمة للمستقبل البعيد جدًا، ولكن في هذه الحالة نحن لا نتحدث عن ذلك، نحن نتحدث عن إنشاء وتعزيز تطوير التسويات بالعملات الوطنية، وعن إنشاء آليات موثوقة للتسويات عبر الحدود والتي لن تكون عرضة لتأثير ومكائد البلدان الثالثة".هل كان لهذه التهديدات تأثير معاكس؟أجاب كنيازيف: "على الأقل لا أستطيع أن أقول إن أحداً في الوقت الحالي، قد يرفض التعاون بسبب هذه التهديدات. علاوة على ذلك، فهي موجهة ضد شيء غير موجود. ربما يحدث هذا أو ربما لا يحدث في المستقبل، ستُظهر الحياة ذلك. وعلى المدى الطويل، لماذا لا؟ رغم أنه من الناحية العملية وفي المستقبل القريب، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك، والآن لم تعد مجموعة "بريكس" منخرطة في إنشاء عملة موحّدة. لكن في الوقت نفسه، يطلق الرئيس دونالد ترامب، تهديدات جديدة".وأضاف كنيازيف: "لقد تجلى أسلوب ترامب الهجومي بوضوح الآن في ما يتعلق بغرينلاند، وفيما يتعلق بكندا، وفيما يتعلق ببنما، وفيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، أما بالنسبة لفلسطين، فقد شهدنا أيضاً مقترحات لإعادة توطين بعض الفلسطينيين من قطاع غزة، ولقد تم رفض هذه المقترحات من قبل الفلسطينيين أنفسهم، ومن قبل الدول العربية ومن قبل الدول الإسلامية، بما في ذلك إندونيسيا. إن التهجير القسري للمدنيين لم يكن أمراً يمكن قبوله على الإطلاق، ونحن ننطلق من أن هدف حل القضية الفلسطينية الذي تقبله وتقره الأمم المتحدة يرتكز على إقامة دولتين. وبموجب هذا المخطط، ينبغي إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بسلام وأمن إلى جانب الدولة الإسرائيلية. ويظل هذا المخطط ساري المفعول بشكل كامل".وأعرب كنيازيف عن أمله في أن يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن عدد من الرهائن ذي الأصول روسية، وعن أمله في أن يتم الاتفاق على مسارات إعادة الإعمار الضرورية في سياق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب أفعال إسرائيل.وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات اقتصادية قوية مع دول "بريكس" ومنفتحون على الجميع خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي

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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس, العالم العربي