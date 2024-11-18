خبير استراتيجي: الغرب يحارب تجمع "بريكس"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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https://sarabic.ae/20241118/خبير-استراتيجي-الغرب-يحارب-تجمع-بريكس-1094927807.html
خبير استراتيجي: الغرب يحارب تجمع "بريكس"
خبير استراتيجي: الغرب يحارب تجمع "بريكس"
سبوتنيك عربي
قال حمدي لبيب، الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز الحوار المصري للدراسات السياسية والإعلامية، إن "تجمع بريكس هو تجمع هدفه الأساسي هو إرسال التعددية الاقتصادية في... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T19:22+0000
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وأضاف لبيب، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، أن "تجمع بريكس يحارب الجزء الغربي"، مشيرا إلى أن "أي قرار يتم اتخاذه من قبل الأمم المتحدة، ولا ترضى عنه أمريكا ولا الغرب يتم استخدام الفيتو فورا".وتابع: عندما يريد مهاجمة دولة يدعي أنها غير ديمقراطية أو لديها فتنة طائفية، وفي نفس الوقت يتحدث مع البنك الدولي لعدم إرسال نقود إلي هذه الدولة".وأوضح لبيب، أن "تجمع بريكس يؤكد على إرسال تعددية اقتصادية وتعددية سياسية، ويطلب أن يبقى هناك تنمية اقتصادية متوازنة مع باقي الدول"، مضيفا أن "بريكس أهدافه هي أهداف ومبادئ التعايش السلمي، وليس مناهض لباقي الدول".ووصف النظام الدولي الحالي بـ"الفاشل"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال في يوليو الماضي، إن العالم بحاجة إلى حرب عالمية ثالثة، يكون مسرح العملية هو الخليجي الهندي". وأكد الخبير المصري الاستراتيجي، أن "الغرب يريد خريف عربي لتدمير الشرق الأوسط كون روسيا تتولى عملية البريكس"، معربا عن حبه الشديد لروسيا.وأشار لبيب إلى أن روسيا وقفت بجانب مصر في الحرب والسلم، لافتا إلى أنها "بعد خسارة حرب 67 أعطت مصر خبراء روس وسلاح وقوات جوية استعدادا لحرب 1973، فيما وقفت وقت السلم وذلك خلال بناء السد العالي".وختم بالقول: "أنا أشكر جدا جدا السيد الرئيس بوتين على تجمع بريكس الذي اعتبره إنقاذا للدول النامية".وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
https://sarabic.ae/20241118/مصر-والبرازيل-توقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-بعد-الأخذ-في-الاعتبار-عضويتهما-في-بريكس-1094908684.html
https://sarabic.ae/20241114/الخارجية-الروسية-بنك-تنمية-بريكس-أصبح-شريكا-لمجموعة-العشرين-1094782974.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار روسيا اليوم, روسيا, مجموعة بريكس
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار روسيا اليوم, روسيا, مجموعة بريكس

خبير استراتيجي: الغرب يحارب تجمع "بريكس"

19:22 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يتحدث خلال حفل على هامش قمة "بريكس"
بوتين يتحدث خلال حفل على هامش قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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قال حمدي لبيب، الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز الحوار المصري للدراسات السياسية والإعلامية، إن "تجمع بريكس هو تجمع هدفه الأساسي هو إرسال التعددية الاقتصادية في الوقت الحالي والسياسية في المستقبل.
وأضاف لبيب، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، أن "تجمع بريكس يحارب الجزء الغربي"، مشيرا إلى أن "أي قرار يتم اتخاذه من قبل الأمم المتحدة، ولا ترضى عنه أمريكا ولا الغرب يتم استخدام الفيتو فورا".
وتابع: عندما يريد مهاجمة دولة يدعي أنها غير ديمقراطية أو لديها فتنة طائفية، وفي نفس الوقت يتحدث مع البنك الدولي لعدم إرسال نقود إلي هذه الدولة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مصر والبرازيل توقعان اتفاقية "شراكة استراتيجية" بعد الأخذ في الاعتبار عضويتهما في "بريكس"
12:36 GMT
وأوضح لبيب، أن "تجمع بريكس يؤكد على إرسال تعددية اقتصادية وتعددية سياسية، ويطلب أن يبقى هناك تنمية اقتصادية متوازنة مع باقي الدول"، مضيفا أن "بريكس أهدافه هي أهداف ومبادئ التعايش السلمي، وليس مناهض لباقي الدول".
ووصف النظام الدولي الحالي بـ"الفاشل"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال في يوليو الماضي، إن العالم بحاجة إلى حرب عالمية ثالثة، يكون مسرح العملية هو الخليجي الهندي".
وأكد الخبير المصري الاستراتيجي، أن "الغرب يريد خريف عربي لتدمير الشرق الأوسط كون روسيا تتولى عملية البريكس"، معربا عن حبه الشديد لروسيا.
وأشار لبيب إلى أن روسيا وقفت بجانب مصر في الحرب والسلم، لافتا إلى أنها "بعد خسارة حرب 67 أعطت مصر خبراء روس وسلاح وقوات جوية استعدادا لحرب 1973، فيما وقفت وقت السلم وذلك خلال بناء السد العالي".
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
الخارجية الروسية: بنك تنمية "بريكس" أصبح شريكا لمجموعة العشرين
14 نوفمبر, 07:44 GMT
وختم بالقول: "أنا أشكر جدا جدا السيد الرئيس بوتين على تجمع بريكس الذي اعتبره إنقاذا للدول النامية".
وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
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