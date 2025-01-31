https://sarabic.ae/20250131/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-العملة-الموحدة-لـبريكس-1097344414.html

الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"

الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مجموعة "بريكس" لا تناقش إنشاء عملة مشتركة، بل إن النقاش يدور حول إنشاء منصات... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T10:19+0000

2025-01-31T10:19+0000

2025-01-31T10:19+0000

العالم

مجموعة بريكس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين عندما سألته وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت مثل هذه التهديدات يمكن أن تؤثر على مزاج "بريكس" لتوسيع التسويات بالعملات الوطنية، وما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تطالب "بريكس" بالتزام بعدم إنشاء عملة جديد.هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، إذا قررت تلك الدول التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.وكتب ترامب عبر منصته "ثروث سوشيال"، إن "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، قد انتهت. سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية، على ما يبدو بأنها لن تخلق عملة جديدة لبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".وأضاف: "ابحثوا عن دولة غبية آخرى، لا فرصة على الإطلاق لاستبدال دول بريكس الدولار الأمريكي بعملة أخرى في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية، ووداعًا لأمريكا".ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتولت موسكو رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024. ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب

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