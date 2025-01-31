https://sarabic.ae/20250131/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-العملة-الموحدة-لـبريكس-1097344414.html
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مجموعة "بريكس" لا تناقش إنشاء عملة مشتركة، بل إن النقاش يدور حول إنشاء منصات... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T10:19+0000
2025-01-31T10:19+0000
2025-01-31T10:19+0000
العالم
مجموعة بريكس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين عندما سألته وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت مثل هذه التهديدات يمكن أن تؤثر على مزاج "بريكس" لتوسيع التسويات بالعملات الوطنية، وما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تطالب "بريكس" بالتزام بعدم إنشاء عملة جديد.هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، إذا قررت تلك الدول التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.وكتب ترامب عبر منصته "ثروث سوشيال"، إن "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، قد انتهت. سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية، على ما يبدو بأنها لن تخلق عملة جديدة لبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".وأضاف: "ابحثوا عن دولة غبية آخرى، لا فرصة على الإطلاق لاستبدال دول بريكس الدولار الأمريكي بعملة أخرى في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية، ووداعًا لأمريكا".ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتولت موسكو رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024. ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-تسريع-العمل-على-إنشاء-نظام-مالي-خاص-بـبريكس-1094080710.html
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العالم, مجموعة بريكس, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, مجموعة بريكس, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مجموعة "بريكس" لا تناقش إنشاء عملة مشتركة، بل إن النقاش يدور حول إنشاء منصات استثمارية جديدة.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سألته وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت مثل هذه التهديدات يمكن أن تؤثر على مزاج "بريكس" لتوسيع التسويات بالعملات الوطنية، وما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تطالب "بريكس" بالتزام بعدم إنشاء عملة جديد.
أجاب بيسكوف: "هنا ينبغي أن نتذكر كلمات رئيسنا، وهي أكثر أهمية ودلالة بالنسبة لنا. والحقيقة هي أن بريكس لا تتحدث عن إنشاء عملة مشتركة، ولم تفعل ذلك من قبل. إن دول بريكس تتحدث عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة جديدة تسمح بالاستثمارات المشتركة في بلدان ثالثة".
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، إذا قررت تلك الدول التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.
وكتب ترامب عبر منصته "ثروث سوشيال"، إن "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، قد انتهت. سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية، على ما يبدو بأنها لن تخلق عملة جديدة لبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".
23 أكتوبر 2024, 12:18 GMT
وأضاف: "ابحثوا عن دولة غبية آخرى، لا فرصة على الإطلاق لاستبدال دول بريكس الدولار الأمريكي بعملة أخرى في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية، ووداعًا لأمريكا".
وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء حديثه في اجتماع نادي "فالداي" الدولي للمناقشة، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أنه من المبكر الحديث عن إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، ولا يوجد مثل هذا الهدف، وتتم خدمة ثلثي حجم التجارة الروسية بالعملات الوطنية، وتمثل هذه النسبة في دول "بريكس" 88% بالفعل.
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول
تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتولت موسكو رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".