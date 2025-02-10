دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/دبلوماسي-روسي-دول-بريكس-ليست-في-طور-إنشاء-عملة-موحدة-1097646172.html
دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة
دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية في منظمة "بريكس"، بافيل كينازيف، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة، وهو ما دفع... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:53+0000
2025-02-10T15:54+0000
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2eefba88ddcd9bccc082b643cb856b.jpg
وقال كينازيف: "توعد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على دول "بريكس" إذا أدخلت عملة موحدة، وكما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن دول "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة مشتركة من الناحية العملية، هذا ليس واقعيا من الناحية الاقتصادية".وأضاف كنيازيف: "لا أستطيع أن أقول إن أحداً سيرفض التعاون في هذه المرحلة بسبب هذه التهديدات، خاصة وأنها موجهة ضد شيء غير موجود".وتابع كنيازيف حديثه قائلا: "سواء كان ذلك (إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس") ممكنا أم لا في المستقبل، فإن الحياة ستظهر ذلك، وعلى المدى الطويل، لماذا لا؟ رغم أنه من الناحية العملية وفي المستقبل القريب، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك، والآن لم تعد مجموعة "بريكس" منخرطة في إنشاء عملة موحدة".وبحسب كنيازيف، فإن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها ولا يوجد لها أي أساس عملي، فدول مجموعة "بريكس" غير مشاركة في إنشاء عملة موحدة.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توليه منصبه مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أنشأت عملة موحدة تهدد الدولار.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
https://sarabic.ae/20250131/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-العملة-الموحدة-لـبريكس-1097344414.html
https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-الإيراني-بريكس-فرصة-لدول-العالم-لعدم-ربط-مصيرها-بمصير-بالغرب-1094079174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da887da2ef7b981632f20423177f4d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن

دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة

15:53 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 15:54 GMT 10.02.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية في منظمة "بريكس"، بافيل كينازيف، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السابق إلى تهديد الدول الأعضاء بالمجموعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.
وقال كينازيف: "توعد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على دول "بريكس" إذا أدخلت عملة موحدة، وكما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن دول "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة مشتركة من الناحية العملية، هذا ليس واقعيا من الناحية الاقتصادية".

وأشار إلى أن لا أحد من دول "بريكس" رفض التعاون بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية قدرها 100%.

وأضاف كنيازيف: "لا أستطيع أن أقول إن أحداً سيرفض التعاون في هذه المرحلة بسبب هذه التهديدات، خاصة وأنها موجهة ضد شيء غير موجود".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"
31 يناير, 10:19 GMT
وتابع كنيازيف حديثه قائلا: "سواء كان ذلك (إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس") ممكنا أم لا في المستقبل، فإن الحياة ستظهر ذلك، وعلى المدى الطويل، لماذا لا؟ رغم أنه من الناحية العملية وفي المستقبل القريب، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك، والآن لم تعد مجموعة "بريكس" منخرطة في إنشاء عملة موحدة".

وأوضح أن مجموعة "بريكس" تركز حاليا على تعزيز تطوير التسويات بالعملات الوطنية وإنشاء آليات موثوقة للتسويات عبر الحدود، "والتي لن تكون عرضة لتأثير ومكائد دول ثالثة".

وبحسب كنيازيف، فإن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها ولا يوجد لها أي أساس عملي، فدول مجموعة "بريكس" غير مشاركة في إنشاء عملة موحدة.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
الرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
23 أكتوبر 2024, 10:59 GMT
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توليه منصبه مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أنشأت عملة موحدة تهدد الدولار.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتولت موسكو رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"
مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالمية
الرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала