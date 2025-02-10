https://sarabic.ae/20250210/دبلوماسي-روسي-دول-بريكس-ليست-في-طور-إنشاء-عملة-موحدة-1097646172.html
دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة
دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية في منظمة "بريكس"، بافيل كينازيف، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة، وهو ما دفع... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:53+0000
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وقال كينازيف: "توعد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على دول "بريكس" إذا أدخلت عملة موحدة، وكما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن دول "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة مشتركة من الناحية العملية، هذا ليس واقعيا من الناحية الاقتصادية".وأضاف كنيازيف: "لا أستطيع أن أقول إن أحداً سيرفض التعاون في هذه المرحلة بسبب هذه التهديدات، خاصة وأنها موجهة ضد شيء غير موجود".وتابع كنيازيف حديثه قائلا: "سواء كان ذلك (إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس") ممكنا أم لا في المستقبل، فإن الحياة ستظهر ذلك، وعلى المدى الطويل، لماذا لا؟ رغم أنه من الناحية العملية وفي المستقبل القريب، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك، والآن لم تعد مجموعة "بريكس" منخرطة في إنشاء عملة موحدة".وبحسب كنيازيف، فإن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها ولا يوجد لها أي أساس عملي، فدول مجموعة "بريكس" غير مشاركة في إنشاء عملة موحدة.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توليه منصبه مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أنشأت عملة موحدة تهدد الدولار.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
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مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
دبلوماسي روسي: دول "بريكس" ليست في طور إنشاء عملة موحدة
15:53 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 15:54 GMT 10.02.2025)
أكد سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية في منظمة "بريكس"، بافيل كينازيف، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السابق إلى تهديد الدول الأعضاء بالمجموعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.
وقال كينازيف: "توعد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على دول "بريكس" إذا أدخلت عملة موحدة، وكما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن دول "بريكس" لا تعمل على إنشاء عملة موحدة مشتركة من الناحية العملية، هذا ليس واقعيا من الناحية الاقتصادية".
وأشار إلى أن لا أحد من دول "بريكس" رفض التعاون بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية قدرها 100%.
وأضاف كنيازيف: "لا أستطيع أن أقول إن أحداً سيرفض التعاون في هذه المرحلة بسبب هذه التهديدات، خاصة وأنها موجهة ضد شيء غير موجود".
وتابع كنيازيف حديثه قائلا: "سواء كان ذلك (إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس") ممكنا أم لا في المستقبل، فإن الحياة ستظهر ذلك، وعلى المدى الطويل، لماذا لا؟ رغم أنه من الناحية العملية وفي المستقبل القريب، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك، والآن لم تعد مجموعة "بريكس" منخرطة في إنشاء عملة موحدة".
وأوضح أن مجموعة "بريكس" تركز حاليا على تعزيز تطوير التسويات بالعملات الوطنية وإنشاء آليات موثوقة للتسويات عبر الحدود، "والتي لن تكون عرضة لتأثير ومكائد دول ثالثة".
وبحسب كنيازيف، فإن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها ولا يوجد لها أي أساس عملي، فدول مجموعة "بريكس" غير مشاركة في إنشاء عملة موحدة.
23 أكتوبر 2024, 10:59 GMT
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توليه منصبه مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أنشأت عملة موحدة تهدد الدولار.
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتولت موسكو رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وأتت رئاسة روسيا للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".