https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يبدي-رأيه-في-انضمام-السعودية-لـبريكس-فيديو-1094138960.html
بوتين يبدي رأيه في انضمام السعودية لـ"بريكس".. فيديو
بوتين يبدي رأيه في انضمام السعودية لـ"بريكس".. فيديو
سبوتنيك عربي
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على سؤال بشأن نظرته حول انضمام المملكة العربية السعودية إلى تجمع "بريكس". 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T18:12+0000
2024-10-24T18:12+0000
2024-10-24T18:12+0000
فلاديمير بوتين
قمة بريكس 2024
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مجموعة بريكس
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قازان - سبوتنيك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة "بريكس" التي عقدت في قازان الروسية، أنه يأمل أن تستمر العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية.وقال: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نعم، بالطبع، نحن على اتصال جيد للغاية، أي مع صديقنا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمن، ولدينا علاقة رائعة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".وتابع بوتين: "لقد شارك ممثلون عن المملكة العربية السعودية في عملنا المشترك اليوم، ونأمل أن يتوسع هذا العمل أكثر".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-يكشف-تفاصيل-مبادلة-الصحفي-الأمريكي-غيرشيكوفيتش-ودور-السعودية-في-ذلك-فيديو---1092414767.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, قمة بريكس 2024, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين, قمة بريكس 2024, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس
بوتين يبدي رأيه في انضمام السعودية لـ"بريكس".. فيديو
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على سؤال بشأن نظرته حول انضمام المملكة العربية السعودية إلى تجمع "بريكس".
قازان - سبوتنيك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة "بريكس" التي عقدت في قازان الروسية، أنه يأمل أن تستمر العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وقال: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نعم، بالطبع، نحن على اتصال جيد للغاية، أي مع صديقنا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمن، ولدينا علاقة رائعة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وتابع بوتين: "لقد شارك ممثلون عن المملكة العربية السعودية في عملنا المشترك اليوم، ونأمل أن يتوسع هذا العمل أكثر".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن 34 دولة
تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس
" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.