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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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بوتين يبدي رأيه في انضمام السعودية لـ"بريكس".. فيديو
بوتين يبدي رأيه في انضمام السعودية لـ"بريكس".. فيديو
سبوتنيك عربي
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على سؤال بشأن نظرته حول انضمام المملكة العربية السعودية إلى تجمع "بريكس". 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-24T18:12+0000
فلاديمير بوتين
قمة بريكس 2024
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مجموعة بريكس
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قازان - سبوتنيك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة "بريكس" التي عقدت في قازان الروسية، أنه يأمل أن تستمر العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية.وقال: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نعم، بالطبع، نحن على اتصال جيد للغاية، أي مع صديقنا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمن، ولدينا علاقة رائعة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".وتابع بوتين: "لقد شارك ممثلون عن المملكة العربية السعودية في عملنا المشترك اليوم، ونأمل أن يتوسع هذا العمل أكثر".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-يكشف-تفاصيل-مبادلة-الصحفي-الأمريكي-غيرشيكوفيتش-ودور-السعودية-في-ذلك-فيديو---1092414767.html
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فلاديمير بوتين, قمة بريكس 2024, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين, قمة بريكس 2024, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس

بوتين يبدي رأيه في انضمام السعودية لـ"بريكس".. فيديو

18:12 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على سؤال بشأن نظرته حول انضمام المملكة العربية السعودية إلى تجمع "بريكس".
قازان - سبوتنيك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة "بريكس" التي عقدت في قازان الروسية، أنه يأمل أن تستمر العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وقال: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نعم، بالطبع، نحن على اتصال جيد للغاية، أي مع صديقنا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمن، ولدينا علاقة رائعة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وتابع بوتين: "لقد شارك ممثلون عن المملكة العربية السعودية في عملنا المشترك اليوم، ونأمل أن يتوسع هذا العمل أكثر".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
بوتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو
5 سبتمبر, 09:47 GMT
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
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