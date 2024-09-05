https://sarabic.ae/20240905/بوتين-يكشف-تفاصيل-مبادلة-الصحفي-الأمريكي-غيرشيكوفيتش-ودور-السعودية-في-ذلك-فيديو---1092414767.html

بوتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو

بوتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن عملية تبادل السجناء التي حدثت مؤخرا والتي أعادت فيها روسيا عددا من المواطنين إلى بلدهم الأم،... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T09:47+0000

2024-09-05T09:47+0000

2024-09-05T09:50+0000

روسيا

المنتدى الاقتصادي الشرقي

السعودية

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وجاءت التفاصيل التي كشفها بوتين خلال جلسة للرئيس الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، حيث أد بوتين أن روسيا تتعامل دائما مع جميع مواطنيها الذين يحتاجون إلى مساعدتها على قدم المساواة مشددا على أن روسيا سوف تعمل على ذلك أيضا في المستقبل. وقال بوتين موضحا بعض التفاصيل عن عملية تبادل السجناء الأخيرة:وتابع الرئيس الروسي: لقد قدم الرئيس التركي، السيد أردوغان، منصة تركية للحل النهائي لهذه القضايا. تمامًا مثل بعض الدول الأخرى، من العالم العربي، ومن بعض الدول الأخرى، أظهروا حسن النية هنا".ووضعت اسلطات الروسية الصحفي ضمن قائمة تبادل السجناء التي حدثت مؤخرا.وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية.وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.

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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, السعودية