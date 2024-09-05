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بوتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو
بوتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن عملية تبادل السجناء التي حدثت مؤخرا والتي أعادت فيها روسيا عددا من المواطنين إلى بلدهم الأم،... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T09:47+0000
2024-09-05T09:50+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
السعودية
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وجاءت التفاصيل التي كشفها بوتين خلال جلسة للرئيس الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، حيث أد بوتين أن روسيا تتعامل دائما مع جميع مواطنيها الذين يحتاجون إلى مساعدتها على قدم المساواة مشددا على أن روسيا سوف تعمل على ذلك أيضا في المستقبل. وقال بوتين موضحا بعض التفاصيل عن عملية تبادل السجناء الأخيرة:وتابع الرئيس الروسي: لقد قدم الرئيس التركي، السيد أردوغان، منصة تركية للحل النهائي لهذه القضايا. تمامًا مثل بعض الدول الأخرى، من العالم العربي، ومن بعض الدول الأخرى، أظهروا حسن النية هنا".ووضعت اسلطات الروسية الصحفي ضمن قائمة تبادل السجناء التي حدثت مؤخرا.وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية.وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-حول-التسوية-في-الشرق-الأوسط-موقفنا-واضح-نحن-نؤيد-حل-الدولتين-1092414432.html
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-علاقات-بريكس-تتطور-بنجاح-كبير-و30-دولة-ترغب-بالتعاون-أو-الانضمام---1092411480.html
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, السعودية
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, السعودية

بوتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو

09:47 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 05.09.2024)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن عملية تبادل السجناء التي حدثت مؤخرا والتي أعادت فيها روسيا عددا من المواطنين إلى بلدهم الأم، مثمنا دور السعودية في ذلك.
وجاءت التفاصيل التي كشفها بوتين خلال جلسة للرئيس الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، حيث أد بوتين أن روسيا تتعامل دائما مع جميع مواطنيها الذين يحتاجون إلى مساعدتها على قدم المساواة مشددا على أن روسيا سوف تعمل على ذلك أيضا في المستقبل. وقال بوتين موضحا بعض التفاصيل عن عملية تبادل السجناء الأخيرة:

"بالنسبة للتبادلات التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذا العمل، في هذه المهمة.. على سبيل المثال، بالنسبة لصحفي أمريكي عمل تحت غطاء صحفي، لكنه، وبشكل أكثر دقة، نفذ مهام استخباراتية واضحة. في المرحلة الأولى، قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا، حيث أدى ذلك في النهاية إلى عودة مواطنينا إلى وطنهم".

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وتابع الرئيس الروسي: لقد قدم الرئيس التركي، السيد أردوغان، منصة تركية للحل النهائي لهذه القضايا. تمامًا مثل بعض الدول الأخرى، من العالم العربي، ومن بعض الدول الأخرى، أظهروا حسن النية هنا".
الجدير بالذكر، أن المحكة الروسية حكمت على الصحفي الأمريكي العامل تحت غطاء صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس، على خلفية قيامه في مارس من عام 2023 بجمع معلومات سرية في منطقة سفيردلوفسك حول عملية إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية، بناء على تعليمات تلقاها الأخير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
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07:57 GMT
ووضعت اسلطات الروسية الصحفي ضمن قائمة تبادل السجناء التي حدثت مؤخرا.
وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية.
وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.
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