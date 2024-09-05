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بوتين: علاقات "بريكس" تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب بالتعاون أو الانضمام
بوتين: علاقات "بريكس" تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب بالتعاون أو الانضمام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 30 دولة أبدت استعدادها للتعاون مع مجموعة "بريكس"، وبعضها يريد الانضمام إلى المنظمة. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T07:57+0000
2024-09-05T07:57+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
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فلاديفوستوك
فلاديفوستوك
فلاديمير بوتين
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جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، وقال بوتين: "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع "بريكس"، فهي تتطور وتتطور بنجاح كبير، الآن قمنا بتوسيع دائرة المشاركين، وهذه عملية جيدة للغاية. أكثر من 30 دولة اليوم تظهر استعدادها للتعاون، والبعض ينضم إلى "بريكس"".وأكد بوتين أن أعضاء "بريكس" الجدد يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، ويتمتعون باقتصادات سريعة النمو وثقافات مميزة. وأضاف بوتين: "سيقدمون بالتأكيد مساهمة إيجابية في تطوير المنظمة".وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض الدفع بالدولار، بل تم رفض الدفع، وبالتالي عليها أن تبحث عن بدائل أخرى. وعلّق قائلا:ونوه بوتين إلى أن استخدام العملات الوطنية في التسويات بين روسيا وشركائها في مجموعة "بريكس" يبلغ نحو 65%. وقال بوتين: "نحن وشركاؤنا في "بريكس" نستخدم العملات الوطنية، وهذا بالفعل نحو 65%، وهذه عملية طبيعية".وشدد بوتين على أن الولايات المتحدة نجحت في الاستفادة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وأنشأت عملة موحدة هي الدولار. وأضاف: "لقد نجحت الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، في الاستفادة من نتائج الحرب العالمية الثانية في الاقتصاد، ونفذت خطة مارشال لأوروبا، ثم أنشأوا عملة عالمية واحدة، الدولار".وأكد بوتين أن الوضع في الاقتصاد العالمي يتغير بشكل طبيعي، حيث تمثل دول الجنوب العالمي أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشكل دول "بريكس" ثلث الاقتصاد العالمي. وتابع قائلا: "إن الوضع في الاقتصاد العالمي يتغير اليوم بالفعل، حيث تمثل دول الجنوب العالمي أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتمثل دول "بريكس" ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي في العالم. أريد أن أؤكد أن الأولويات تتغير بشكل طبيعي".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد ماليزيا: مشاركة رئيس الوزراء في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تظهر موقف البلاد المستقل
https://sarabic.ae/20240904/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-في-فلاديفوستوك-الروسية-فيديو-1092378185.html
https://sarabic.ae/20240903/بوتين-يصل-إلى-مدينة-فلاديفوستوك-الروسية-للمشاركة-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1092369481.html
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بوتين يشارك في الجلسة العامة ل"المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع 4
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في الجلسة العامة ل"المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع 4
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المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديفوستوك, فلاديفوستوك, فلاديمير بوتين
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديفوستوك, فلاديفوستوك, فلاديمير بوتين

بوتين: علاقات "بريكس" تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب بالتعاون أو الانضمام

07:57 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع متحدثا في فلاديفوستوك
 بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع متحدثا في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 30 دولة أبدت استعدادها للتعاون مع مجموعة "بريكس"، وبعضها يريد الانضمام إلى المنظمة.
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، وقال بوتين: "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع "بريكس"، فهي تتطور وتتطور بنجاح كبير، الآن قمنا بتوسيع دائرة المشاركين، وهذه عملية جيدة للغاية. أكثر من 30 دولة اليوم تظهر استعدادها للتعاون، والبعض ينضم إلى "بريكس"".
© Ruptly
وأكد بوتين أن أعضاء "بريكس" الجدد يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، ويتمتعون باقتصادات سريعة النمو وثقافات مميزة. وأضاف بوتين: "سيقدمون بالتأكيد مساهمة إيجابية في تطوير المنظمة".
وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض الدفع بالدولار، بل تم رفض الدفع، وبالتالي عليها أن تبحث عن بدائل أخرى. وعلّق قائلا:
"نحن لا نتبع سياسة إلغاء الدولرة، ولم نرفض التسويات بالدولار، لقد حرمنا من التسويات، ونحن ببساطة مجبرون على البحث عن فرص أخرى".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين إلى أن استخدام العملات الوطنية في التسويات بين روسيا وشركائها في مجموعة "بريكس" يبلغ نحو 65%. وقال بوتين: "نحن وشركاؤنا في "بريكس" نستخدم العملات الوطنية، وهذا بالفعل نحو 65%، وهذه عملية طبيعية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك الروسية... فيديو
أمس, 08:05 GMT
وشدد بوتين على أن الولايات المتحدة نجحت في الاستفادة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وأنشأت عملة موحدة هي الدولار. وأضاف: "لقد نجحت الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، في الاستفادة من نتائج الحرب العالمية الثانية في الاقتصاد، ونفذت خطة مارشال لأوروبا، ثم أنشأوا عملة عالمية واحدة، الدولار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بوتين يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"... فيديو
3 سبتمبر, 19:12 GMT
وأكد بوتين أن الوضع في الاقتصاد العالمي يتغير بشكل طبيعي، حيث تمثل دول الجنوب العالمي أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشكل دول "بريكس" ثلث الاقتصاد العالمي. وتابع قائلا: "إن الوضع في الاقتصاد العالمي يتغير اليوم بالفعل، حيث تمثل دول الجنوب العالمي أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتمثل دول "بريكس" ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي في العالم. أريد أن أؤكد أن الأولويات تتغير بشكل طبيعي".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
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