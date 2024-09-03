https://sarabic.ae/20240903/بوتين-يصل-إلى-مدينة-فلاديفوستوك-الروسية-للمشاركة-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1092369481.html
بوتين يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"... فيديو
بوتين يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، حيث سيشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع". 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T19:12+0000
2024-09-03T19:12+0000
2024-09-03T20:10+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
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وسيشارك بوتين في عاصمة إقليم بريمورسكي، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسيعقد على هامشه عددا من الاجتماعات الدولية.ومن المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ومع نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ونائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين.كما سيعقد بوتين اجتماعًا حول تطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية، ومن المقرر أيضًا إجراء محادثة مع حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوزيمياكو.وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
https://sarabic.ae/20240903/ماليزيا-مشاركة-رئيس-الوزراء-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-موقف-البلاد-المستقل-1092368822.html
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المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا
بوتين يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"... فيديو
19:12 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 20:10 GMT 03.09.2024)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، حيث سيشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع".
وسيشارك بوتين في عاصمة إقليم بريمورسكي، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسيعقد على هامشه عددا من الاجتماعات الدولية.
ومن المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ومع نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ونائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين.
كما سيعقد بوتين اجتماعًا حول تطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية، ومن المقرر أيضًا إجراء محادثة مع حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوزيمياكو.
وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.
وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.