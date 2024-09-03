https://sarabic.ae/20240903/ماليزيا-مشاركة-رئيس-الوزراء-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-موقف-البلاد-المستقل-1092368822.html
ماليزيا: مشاركة رئيس الوزراء في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تظهر موقف البلاد المستقل
ماليزيا: مشاركة رئيس الوزراء في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تظهر موقف البلاد المستقل
سبوتنيك عربي
أفاد السفير الماليزي لدى روسيا، تشيونغ لون لاي، بأن مشاركة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تدل على موقف كوالالمبور المستقل... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T18:51+0000
2024-09-03T18:51+0000
2024-09-03T18:51+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
أخبار ماليزيا اليوم
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وقال السفير: "مشاركة ماليزيا في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع ستعكس مكانة ماليزيا كدولة حرة في أن تكون صديقة لأي دولة وليس لديها أي أعداء".وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهايوزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الوزراء-الماليزي-يعتزم-الإعراب-لبوتين-عن-اهتمام-بلاده-بالانضمام-إلى-بريكس-1092364089.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم
ماليزيا: مشاركة رئيس الوزراء في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تظهر موقف البلاد المستقل
أفاد السفير الماليزي لدى روسيا، تشيونغ لون لاي، بأن مشاركة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" تدل على موقف كوالالمبور المستقل رغم ضغوط "جهات معينة".
وقال السفير: "مشاركة ماليزيا في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع ستعكس مكانة ماليزيا كدولة حرة في أن تكون صديقة لأي دولة وليس لديها أي أعداء".
وتابع: "نحن لسنا معاديين لأحد في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية لماليزيا، على الرغم من أن هناك الآن ضغوطًا من بعض الأطراف التي غالبًا ما تريد اختيار جانب أو آخر".
وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.
وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.